SpaceX organise une loterie dont le lot est un vol sur Crew Dragon

Les choses s'accélèrent grandement dans le domaine du tourisme spatial. SpaceX a ainsi annoncé la tenue, avant la fin de l'année 2021, d'un premier vol 100% civil de sa capsule Crew Dragon, dans le cadre d'une opération caritative menée par le millionnaire Jared Isaacman, fondateur de Shift4Shop.

Ce dernier réglera la facture auprès de la firme d'Elon Musk. Pas chiche, il en profitera pour emmener trois autres êtres humains à bord de la capsule, qui l'accompagneront lors de ce vol orbital nommé Inspiration4 et dont la durée pourrait atteindre cinq jours.

Si vous êtes en veine, vous pourriez être l'une de ces trois personnes. Car Isaacman fait d'Inspiration4 une opération caritative au profit du St. Jude Children's Research Hospital à Memphis, qui traite gratuitement des enfants malades du cancer.

Outre le siège d'Isaacman lui-même, une autre place sera occupée par l'un des soignants de l'hôpital, «en fait un survivant du cancer, qui a été traité à St. Jude et qui y est revenu pour y travailler», explique le millionnaire.

Un ticket pour l'espace

Quant aux deux autres sièges, ils seront dévolus à deux heureux quidams, qui seront tirés au sort après avoir procédé à un don au St. Jude Children's Research Hospital. L'objectif affiché pour la loterie d'Isaacman, qui par ailleurs offre de son côté 100 millions de dollars [82,7 millions d'euros], est de lever 200 millions de dollars [165,5 millions d'euros] pour l'institution.

Quelques conditions sont cependant imposées aux candidates et candidats à l'envol: ces personnes doivent être de nationalité américaine, peser moins de 125 kilos et mesurer moins de 2 mètres. Elles devront subir un questionnaire médical et psychologique, puis un entraînement spécifique aux conditions orbitales organisé par SpaceX.

À lire aussi Il reste des places pour la première excursion touristique spatiale

«Si vous pouvez monter dans une montagne russe intense, mais alors vraiment intense, vous devriez être capable de voler sur Dragon Crew», a précisé Elon Musk lors d'une conférence de presse.

Ce n'est pas le seul vol civil prévu par SpaceX. Nommé Ax-1, une mission enverra d'ici à fin 2021 quatre fortunés civils passer un petit séjour au sein de la Station spatiale internationale (ISS). Des vacances à 55 millions de dollars [45,5 millions d'euros], avec cette fois un entraînement préalable pris en charge par la NASA.