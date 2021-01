SpaceX veut «rattraper» ses plus grosses fusées à l'atterrissage

Le modèle économique de SpaceX repose sur la réutilisation des lanceurs. Cela n'a rien d'évident: il faut ralentir un objet d'une masse colossale lorsqu'il revient de l'espace à très grande vitesse, pour le faire atterrir sur Terre sans l'abîmer.

«Avec un système de lancement entièrement réutilisable, SpaceX a le défi supplémentaire de construire des véhicules capables de résister à la rigueur du lancement, de fonctionner dans le vide [spatial], puis de retourner en hurlant dans l'atmosphère pour atterrir à des pressions [terrestres]», explique Ars Technica.

À lire aussi SpaceX: pourquoi le crash spectaculaire de Starship est une réussite majeure

La conception d'une fusée est un arbitrage entre le poids, les performances, et l'exigence de contenir des liquides explosifs à haute pression.

Le lanceur Falcon 9 de SpaceX utilise quatre jambes de train d'atterrissage afin de la stabiliser lorsqu'elle touche le sol. Bien que fabriquées avec des matériaux légers (fibre de carbone et aluminium), elles pèsent pas moins de deux tonnes, une part non négligeable du poids la fusée.

Pas de jambes, mais un bras

Mais cela n'est pas envisageable pour le lanceur Super Heavy: d'éventuelles jambes de train d'atterrissage pèseraient entre 5 et 10 tonnes, ce qui l'alourdirait beaucoup trop. Qu'à cela ne tienne, Elon Musk et son équipe pensent avoir la solution.

«Nous allons essayer d'attraper le lanceur Super Heavy avec le bras de la tour de lancement, en utilisant les ailettes de la grille pour prendre la charge», a déclaré le patron de SpaceX sur Twitter le 30 décembre.

We’re going to try to catch the Super Heavy Booster with the launch tower arm, using the grid fins to take the load

— Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2020

Selon Ars Technica, si l'entreprise peut concevoir un ou deux «bras» pour «attraper» la fusée Super Heavy, celle-ci pourrait ensuite être replacée directement sur le pas de tir. D'ici quelques années, elle pourrait même être inspectée, ravitaillée en carburant et repartir dans l'espace en moins d'une heure, assure Musk.

À lire aussi La mission du Pentagone pour SpaceX: transporter des troupes n'importe où sur Terre en une heure

Si cela semble fou au premier abord, SpaceX a déjà démontré sa capacité à mettre en œuvre des solutions improbables, par exemple en déployant un navire sans pilote pour récupérer des fusées qui atterrissent verticalement.