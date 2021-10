«Squid Game» est officiellement le meilleur lancement de l'histoire de Netflix

Ce n'était qu'une question de temps, mais c'est désormais officiel: Squid Game, la série sud-coréenne distribuée par Netflix qui met en scène un jeu de massacre, a réalisé le meilleur démarrage de l'histoire de la plateforme de streaming.

Le compte officiel Netflix Geeked a annoncé que 111 millions de «global fans» ont entamé la série en seulement dix-sept jours, ce qui permet à Squid Game de battre le tenant du titre, Bridgerton, qui avait réuni 82 millions de comptes abonnés en vingt-huit jours.

It took more than 10 years for Hwang Dong-hyuk to get Squid Game made.



It only took 17 days and 111M global fans to become our biggest ever series at launch (and the first to surpass 100M when it premiered). pic.twitter.com/zVF8GjHIkQ