Le SR-72, futur avion le plus rapide du monde ou coup d'épée dans l'eau?

Le SR-71 «Blackbird» («Merle» en français) est l'un des avions les plus iconiques de l'armée de l'air américaine. Conçu en 1960, le Blackbird pouvait filer à 3.398 km/h afin de mener des missions de reconnaissance sans se soucier des radars ennemis. Seulement, dans les années 1990, le développement des satellites a offert à l'armée un moyen plus efficace d'obtenir des images aériennes de ses adversaires. La fin de la Guerre froide a achevé l'obsolescence de l'avion, et le SR-71 a finalement pris sa retraite en 1998.

Ces dernières années, il apparaît que le Pentagone a changé d'avis sur le sujet et souhaite trouver un successeur à son avion espion. En 2013, Skunk Works, la division chargée des projets high-tech secrets de l'avionneur Lockheed Martin, annonçait travailler sur un SR-72, baptisé «Son of Blackbird» («Fils du Merle»).

Seulement, pour créer le digne héritier de ce qui est encore aujourd'hui l'un des avions les plus rapides de l'histoire, Lockheed Martin doit sortir un vrai bolide aérien. L'idée est donc de créer un engin hypersonique, capable d'atteindre une vitesse d'au moins Mach 5, cinq fois la vitesse du son. Soit 6.150 kilomètres à l'heure à 20.000 mètres d'altitude.

En 2013, cet objectif était encore impossible à atteindre, mais en 2022, la technologie hypersonique se développe rapidement. Chine, Inde, France, États-Unis, Russie… les grandes puissances militaires s'arment toutes de missiles de ce type. La Russie a d'ailleurs tiré son premier missile de ce type contre un dépôt de munitions ukrainien.

Secret pas si secret

Bien évidemment, l'US Air Force entretien le secret autour de son avion, mais la presse spécialisée bruisse régulièrement de rumeurs à propos des avancées. Éléments de design, vitesse pouvant aller jusqu'à Mach 7, déploiement n'importe où dans le monde en seulement une heure, système de propulsion hybride... Si les détails restent flous, l'armée distille régulièrement des indices à propos de son futur bolide, tout en ne montrant rien de concret.

Certains observateurs ont même spéculé que le «Darkstar», un prototype d'avion piloté par Tom Cruise dans la suite de Top Gun bientôt au cinéma serait en réalité le fameux SR-72. Dans la bande-annonce du film, un mystérieux engin ne ressemble en effet à aucun avion connu de l'US Air Force.

Mieux vaut toutefois rester prudent. Après des essais réussis mais peu évoqués par le Pentagone étant donnée la situation internationale, le programme américain de missiles hypersoniques a encore pris du retard. Pourtant plus simples à produire que les avions, les missiles ont rencontré des «anomalies» lors des tests de vol.