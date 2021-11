La start-up Zeva a-t-elle conçu le mode de transport le plus con de l'histoire?

Depuis des dizaines d'années, la science-fiction nous le répète: le futur du déplacement urbain est la voiture volante. Alors que la technologie autour des drones et des véhicules électriques évolue rapidement, toute une section de l'industrie aéronautique travaille dur pour faire de ce rêve une réalité.

Une galaxie de start-ups et de constructeurs historiques sont en compétition pour concevoir un véhicule Evtol, sigle de «véhicule électrique à décollage et atterrissage vertical» (electric vertical take-off and landing).

Nombre de ces engins, aussi surnommés «taxi volants», ressemblent à des hélicoptères miniaturisés ou à des hybrides entre avion et hélico. Il existe cependant quelques engins au design réellement audacieux.

C'est le cas du Zeva Zero, un prototype de véhicule dont le design ressemble à s'y méprendre à celui d'une petite soucoupe volante. Le prototype prend la forme d'un large disque de 2,4 mètres de diamètre disposant d'une paire d'hélices sur chaque face du disque.

Superman en soucoupe

Au sol, l'engin repose sur l'arrière, incliné légèrement vers l'avant. Pour embarquer, le passager doit se placer debout dans le véhicule, qui se referme derrière lui. Mais lorsque le Zeva Zero s'envole, il se met à l'horizontal: l'occupant se retrouve donc immobilisé dans une position similaire à celle de Superman: allongé et tourné vers le sol.

Autant dire que voler à 260 kilomètres par heure le visage orienté droit vers le vide et dans l'incapacité de bouger ne conviendra pas à tout le monde. Et encore, les premier tests de vol (pour l'instant avec un modèle à l'échelle 1/8) font partir l'aéronef du sol.

Un concept appelé SkyDock prévoit que les Zeva Zero, plutôt que de simplement se garer sur les toits, pourront un jour être accrochés au flanc des gratte-ciels. Les Zero pourraient ainsi décoller alors qu'ils sont déjà suspendus, des dizaines d'étages au-dessus du sol.

Zeva admet toutefois que le vol en milieu urbain ne sera possible que dans un futur lointain: ça tombe bien, nous n'étions pas pressés.