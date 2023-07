Une surprise de taille dans le mystérieux ballon «espion» chinois

Il a affolé médias et services secrets américains en début d'année. Le ballon espion chinois, qualifié d'«espion» par les États-Unis et abattu au large de la Caroline du Sud le 4 février 2023 par un avion de chasse militaire F-22, vient de livrer quelques secrets.

Les autorités américaines ont révélé les premiers résultats des investigations –toujours en cours– menées après la récupération des débris de l'appareil. À première vue, aucune information n'aurait été transmise au gouvernement chinois. Un bon point pour Pékin, qui assurait que le ballon ne servait qu'au recueil d'informations scientifiques, en particulier météorologiques? C'est un peu plus compliqué que cela.





Parmi les débris recueillis par les autorités américaines, se trouve une technologie permettant de capturer des informations à partir du sol, ainsi que des outils conçus pour collecter et transmettre des données.

Des pièces disponibles en ligne

Et surprise, selon les déclarations des enquêteurs au Wall Street Journal, certaines pièces recueillies sont «vendues aux États-Unis, dont certaines disponibles en ligne», quand d'autres sont bien originaires de Chine, relaye le site américain Gizmodo. Et une partie des éléments seraient destinés à la collecte et à la transmission de données autres que scientifiques.

Reste une question: pourquoi aucune information n'a pu être transmise? Aucune réponse officielle n'a été donnée. Et l'on ne sait pas si c'est à cause d'un dysfonctionnement ou de la réaction rapide (et fatale pour le ballon) de l'armée américaine.

Des découvertes qui tendent Pékin. La Chine a prévenu qu'elle serait contrainte de prendre des mesures si le gouvernement américain publiait le rapport de l'enquête.