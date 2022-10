Puissante comme 10.000 soleils, l'explosion la plus brillante de tous les temps vient d'avoir lieu

Inspirés par l'acronyme «GOAT» (qui ne veut pas dire «chèvre», mais «Greatest Of All Time», «Le meilleur/la meilleure de tous les temps»), de plus en plus utilisé pour décrire aussi bien Serena Williams que Kurt Cobain, les spécialistes de l'espace viennent d'en créer un nouveau: «BOAT». Rien à voir avec les bateaux: ces quatre lettres signifient «Brightest Of All Time», soit «la plus brillante de tous les temps».

Pourquoi cette dénomination? Parce que les astronomes viennent d'assister à l'explosion la plus puissante ayant pu être perçue depuis la Terre. En termes techniques, ce qui s'est produit se nomme un sursaut gamma, c'est-à-dire l'apparition fulgurante (et imprévisible, car aléatoire) d'un essaim de photons gamma dans le ciel. Selon les théories, ce genre d'événement est dû soit à l'effondrement gravitationnel d'une étoile géante (ce qui peut déboucher sur la formation d'un trou noir ou d'une étoile à neutrons), soit à la fusion de deux étoiles à neutrons.

Le phénomène constaté a été affublé du petit nom de GRB221009A, alliage de «gamma ray burst» (nom anglophone du sursaut gamma) et de 22/10/09 (soit la date du 9 octobre 2022). À condition de disposer de télescopes de qualité cinq étoiles, on peut toujours en observer les émissions lumineuses dans l'espace, car si le sursaut gamma est fulgurant, il laisse en revanche des traces pendant des mois.

Si loin, si proche

Si ce sursaut gamma peut être décrit comme le plus brillant de tous les temps, en tout cas de notre point de vue, c'est parce qu'il s'est produit à environ 2,4 milliards d'années-lumière de notre planète, soit environ 2,27 × 1022 kilomètres (ou encore 22.700 milliards de milliards de kilomètres). À l'échelle de l'univers observable (qui mesure environ vingt fois plus), c'est finalement assez peu. Le sursaut gamma du 9 octobre est en fait l'un des plus proches de notre Terre qu'il nous ait été donné de voir, et nous n'en reverrons pas d'aussi brillant avant sans doute un millénaire.

Personne n'est actuellement en mesure de quantifier la puissance dégagée par une telle explosion, en partie parce que sa brillance exceptionnelle crée une saturation totale des détecteurs dont sont équipés les meilleurs télescopes à rayons gamma. Les spécialistes estiment toutefois qu'elle est comprise entre 1047 joules et 1048 joules. En comparaison, explique New Scientist, l'énergie totale émise par le soleil sur l'ensemble de son existence est d'environ 1044 joules, soit 1.000 à 10.000 fois moins.

Cette explosion n'est sans doute pas sans conséquence pour l'atmosphère terrestre. Les observateurs y ont vu apparaître des particules de lumière inattendues, dotées d'une énergie bien supérieure à celle de n'importe quelle particule produite par le Grand Collisionneur de hadrons, le plus grand accélérateur à particules du monde. Pour en savoir plus, il faudra attendre que les traînées lumineuses laissées par GRB221009A se soient presque totalement dissipées.