En Corée du Nord, accéder à internet est quasiment impossible

Dans nos sociétés occidentales, il paraît presque impossible de se passer d'une connexion internet aujourd'hui. Pourtant, selon l'Union internationale des télécommunications, presque 2,7 milliards de personnes, soit près d'un tiers de la population mondiale, n'y avaient toujours pas accès en 2022. Les Nations unies souhaitent que ce problème soit réglé d'ici à 2030. Mais cet objectif semble difficilement atteignable dans des dictatures comme la Corée du Nord.

Le média américain Wired s'est intéressé à la quasi inexistence de l'accès au réseau dans ce pays de l'est de l'Asie. «Pour des millions de personnes en Corée du Nord, internet n'existe tout simplement pas», constate le magazine. Il y a bien un système d'intranet, appelé Kwangmyong («étoile brillante»), mais celui-ci est massivement censuré et reste inaccessible à la majorité de la population.





Qui de mieux pour en parler que les Nord-Coréens eux-mêmes? Une ONG sud-coréenne, la People for Successful Corean Reunification (PSCORE), a récolté le témoignage direct de 24 rescapés du régime de Kim Jong-un et en a sondé 158 autres. Parmi eux, le chercheur nord-coréen Kim Suk-han (il s'agit d'un pseudonyme) déclare par exemple n'avoir utilisé internet que cinq fois dans son pays.

Surfer sur le web n'est pas chose aisée dans ce pays. Les citoyens ne peuvent y accéder que depuis des lieux officiels, et donc très surveillés. «Une personne est assise entre deux internautes et surveille constamment ce que les gens recherchent, décrit Kim Suk-han. Toutes les cinq minutes, l'écran se fige automatiquement et le contrôleur doit s'identifier avec son empreinte digitale pour autoriser une utilisation prolongée du net.»

Les contraintes ne s'arrêtent pas là: la durée d'usage est aussi limitée à une heure. Si la personne veut profiter du web plus longtemps, il lui faut une autorisation officielle, qu'elle mettra environ deux jours à obtenir. Pas question de trop profiter non plus: si on demande trop de dérogations, on doit attendre plus longtemps pour en obtenir, explique Kim Suk-han.

Contourner le système, mais à quel prix?

Le régime communiste n'est pourtant pas entièrement coupé de la technologie. Selon le site d'information spécialisé 38 North, 50% à 80% des adultes nord-coréens auraient un téléphone portable. Mais ces appareils sont également très surveillés: des captures d'écran sont automatiquement réalisées très régulièrement («quelques minutes» seulement les séparent l'une de l'autre), la connexion est très lente et la censure omniprésente.

«Les Nord-Coréens ne peuvent pas utiliser [leurs portables]. Non pas à cause de soucis liés aux infrastructures du pays ou parce que les conditions de vie seraient mauvaises, mais à cause de la politique du gouvernement», explique Nam Bada, secrétaire général de PSCORE.

Comme souvent dans les dictatures, les élites seules peuvent profiter du système complet. Une douzaine de familles liées à Kim Jong-un et certains étrangers auraient en effet un accès complet à internet. Quelques milliers d'autres personnes peuvent de leur côté naviguer sur une version ultra-censurée du web, selon le rapport de PSCORE, qui souligne également que les Nord-Coréens autorisés à voyager à l'étranger peuvent parfois accéder au web lors de leur déplacement.

À côté du World Wide Web, l'intranet local Kwangmyong, qui ne comptait qu'une petite trentaine de sites en 2016, paraît bien ridicule. Mais cela ne l'empêche pas d'être au-dessus des moyens de nombre de Nord-Coréens, qui ne peuvent donc y accéder que depuis les ordinateurs de bâtiments officiels –sous surveillance, donc, et au sein des rares endroits connectés.

Parfois, il existe des moyens de contourner le système. C'est ce qu'a fait Jung Woo-jin, qui affirme à PSCORE avoir pu jouer deux fois au jeu en ligne Dota depuis l'intranet de Pyongyang. Cependant, il s'agit d'une pratique risquée, au vu de la sévérité accrue du régime communiste concernant la circulation des informations et divertissements extérieurs: les peines peuvent aller jusqu'à la condamnation à mort. C'est le sort qu'a connu l'homme qui, en 2021, a introduit sur le territoire puis vendu à des lycéens une copie de la série sud-coréenne Squid Game.