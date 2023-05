Les taxis volants, c'est pour aujourd'hui ou pour demain?

De Blade Runner au Cinquième Élément, longue est la liste des films qui nous avaient promis que le XXIe siècle serait celui des taxis volants. Mais près d'un quart du siècle en question s'est écoulé, et toujours rien. Les informations se suivent et se ressemblent: on nous annonce des élaborations de prototypes, des essais sur le terrain, mais dans la réalité, il n'est toujours pas possible de faire appel à un simili-Korben Dallas.

Sauf que cette fois, c'est différent, nous assure Eve Air Mobility, filiale du constructeur aéronautique brésilien Embraer, dont les dernières expérimentations seraient en tous points concluantes. D'après la société, son eVTOL (pour «electric vertical take-off and landing vehicle», c'est-à-dire «appareil électrique à décollage et atterrissage verticaux») sera prêt à entrer en fonction dès 2026. On ne demande qu'à y croire.





Gizmodo raconte que l'engin doté de huit hélices –ou plutôt son modèle réduit, échelle 1/3– aurait passé avec succès l'épreuve tant redoutée de la soufflerie, considérée comme une «étape fondamentale en matière d'ingénierie» par le responsable technique d'Eve Air Mobility, Luiz Valentini. De son côté, le directeur de la communication de l'entreprise, Christian Flathman, décrit cette réussite comme «une étape importante avant le passage au stade de la production».

Rien ne sert de courir

Il faudra cependant en passer par la construction d'un prototype grandeur nature, puis par de nouveaux essais, avant de pouvoir lancer cet eVTOL, dans tous les sens du terme. L'entreprise brésilienne se donne trois ans pour y parvenir, et il faut bien reconnaître que le projet est alléchant. Totalement électrique, pourvu d'une autonomie de près de 100 kilomètres, il a été pensé pour remplir «diverses missions touchant à la mobilité urbaine».

Dans un premier temps, chaque engin devrait être piloté par un humain, mais Eve envisage de passer ensuite à des «opérations d'autonomisation» qui devraient rendre ces véhicules encore plus indépendants –si tout se passe bien. Même United Airlines y croit: en 2022, le géant américain de l'aviation a injecté 15 millions de dollars (13,8 millions d'euros) dans le projet.

Pour le moment, Eve Air Mobility a enregistré 2.800 précommandes pour son eVTOL. Mais le combat fait déjà rage, puisque de son côté, American Airlines a annoncé, en juillet 2022, avoir précommandé 250 taxis volants auprès de Vertical Aerospace, un concurrent d'Eve. Un chiffre moins imposant, certes, mais rien ne sert de courir, il faut décoller à point.

Chez Joby Aviation, société qui semblait bien placée pour remporter la grande bataille du taxi volant, on en sait quelque chose: après de premiers tests concluants en 2021, l'un de ses deux prototypes heureusement commandé à distance a fini par s'écraser lors d'une expérimentation menée en mars 2022. L'entreprise a toutefois annoncé, mi-février, avoir commencé l'assemblage final de son premier aéronef et avoir achevé la deuxième étape sur cinq de certification de la Federal Aviation Administration. Elle espère une mise en service dès 2025.