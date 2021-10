L'armée américaine se dote de fusils visant et tirant automatiquement

Les drones sont un véritable casse-tête pour les armées du monde entier. Qu'ils soient ultra-sophistiqués ou low-cost, seuls ou en essaims, ils sont désormais partout sur les théatres d'opération. Et malgré le développement de moyens de défense sophistiquées, il n'existe pas encore de parade idéale.

Pour lutter contre les petits appareils, le corps des Marines s'est récemment procuré un nombre non-spécifié de SMASH 2000, un système de visée informatisé développé par l'entreprise israélienne Smart Shooter. Ce dispositif ressemble à une lunette classique, qui se glisse sur le haut d'un fusil d'assaut.

Le système est constitué d'une caméra et d'un laser permettant de déterminer la distance entre l'arme et la cible. Un algorithme intégré permet ainsi de détecter automatiquement la cible, de prédire ses mouvements et d'indiquer au tireur où viser.

Les petits drones commerciaux sont bon-marché, agiles, facile d'utilisation et peuvent aisément servir d'espions ou d'armes DIY. Mais ils sont petits en taille et très mobiles par nature, ce qui les rend difficiles à atteindre avec une arme conventionelle.

Dans une vidéo de 2017 filmée par le New York Times, un régiment de forces spéciales iraquiennes tire des dizaines de coups feu en direction d'un petit quadrirotors équipé d'une grenade envoyé par les soldats de Daesh. En vain: la machine finit par larguer son explosif, et blesser un soldat.

Robot tueur

SMASH 2000 n'est pas seulement une lunette intelligente qui indique au militaire quand et où tirer: la machine prend littéralement le tir en main. Le dispositif est relié au corps du fusil. Une fois que la lunette a acquis sa cible, le militaire presse la détente de son arme et laisse le système électronique prendre le relai. C'est donc l'algorihtme qui décide de faire feu lorsqu'il est certain que la balle peut toucher sa cible.

Si il est sous le contrôle d'un soldat, c'est donc tout de même un robot qui prend la décision finale. Une tendance qui fait son chemin sur les champs de batailles moderne.

Dans sa déclaration à propos du contrat conclu avec l'armée des États-Unis, la PDG de Smart Shooter mentionne la «menace croissante des drones sur terre et sur mer». Seulement, le site internet de son entreprise ainsi que leur démonstrations vidéo vantent davantage les mérites de leur invention sur les cibles humaines. Le système de détection de drone n'est d'ailleurs qu'une option du SMASH 2000.

SmartShooter vend aussi des dispositifs, qui enlèvent encore un peu plus l'élément humain, en plaçant l'arme sur une tourelle articulée, controlée à distance par un opérateur via une tablette.