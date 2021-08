Aberration routière, la Devel Sixteen, son V16 et ses 5.000 chevaux ont enfin roulé

De la Grèce à la Kabylie en passant par les États-Unis, la Chine ou l'Allemagne, la planète est, cet été, ravagée par des inondations et des incendies géants. Le GIEC vient de rendre un rapport alarmant: l'avancement du changement climatique est plus catastrophique encore que nous le pensions il y a encore un an.

C'est le moment qu'ont choisi les Émirats arabes unis (EAU) pour faire parader une voiture équipée d'un moteur V16 12.3 litres sur-mesure de 5.000 chevaux.

L'entreprise Devel Motors a été fondée à en 2006 à Dubaï, avec pour objectif de créer l'hypercar ultime. Inspirée d'un avion de chasse, la Devel Sixteen devrait battre à plate couture tous les records mondiaux, avec un modèle dédié aux circuits d'une puissance annoncée de 5.000 chevaux et un exemplaire routier plus «modeste», qui se contentera de 3.000 chevaux.

À côté de ce bolide, les autres voitures de série les plus rapides au monde, la Bugatti Chiron et la SSC Tuatara ressemblent à de vieux véhicules poussifs: leur puissance respective n'excède pas 1.600 et 1.750 chevaux.

Pourtant, mis à part le dévoilement d'un prototype au salon de l'automobile de Dubaï en 2017, la Devel Sixteen n'a pas donné beaucoup de signes de vie –elle n'avait surtout jamais roulé. C'est désormais chose faite, puisque Devel Motors a publié une vidéo prouvant que sa supercar est bel et bien réelle.

Hypercar, super louche

Ce premier aperçu, présenté comme un premier test par le constructeur, peut être visionné sur une vidéo de piètre qualité, dans laquelle la voiture n'est visible qu'à peine la moitié du temps. Comme l'observe New Atlas, le test ne s'est pas déroulé sur une piste automobile, mais sur le tarmac d'un petit aéroport en Italie. De surcroît, le monstre de puissance qu'est supposé être ce véhicule ne semble pas rouler à une vitesse particulièrement folle.

De plus, au-delà de la simple faisabilité du projet fantasmatique, à quoi un V16 d'une telle puissance sert-il? À rien. Hormis à battre un record qui n'est pas des plus utiles non plus. L'objectif de Devel consiste à dépasser la limite des 500 km/h en atteignant une vitesse de pointe de 563 km/h.

Pourquoi une telle débauche de puissance est-elle nécessaire, alors que, du haut de son «petit» V8, la SSC Tuatara a décroché un record de 455,3 km/h? New Atlas précise que chaque km/h grappillé nécessite plus de puissance que le précédent.

Plus un véhicule va vite, plus la traînée –sa résistance à l'air– augmente. Mais la puissance nécessaire à compenser cette traînée s'avère exponentielle, et suppose donc d'équiper les bolides de moteurs extrêmement puissants. Quant au prix de l'engin, il n'a pas été annoncé, mais nous pouvons d'ores et déjà vous révéler qu'elle n'est (a priori) pas dans vos moyens.