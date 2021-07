Une mini Ferrari 250 Testa Rossa pour enfants très, très riches

Si votre rêve le plus fou est de conduire une Ferrari 250 Testa Rossa, mythique sportive italienne mise sur les circuits en 1957, mais que son prix de près de 10 millions d'euros fait quelque peu tiquer votre banquier, peut-être avons-nous la solution.

Il vous faudra tout de même disposer de quelques épais bas de laine, et faire la taille d'un enfant. Spécialisée dans les répliques fonctionnelles à taille junior mais prix maxis d'automobiles de légende, The Little Car Company a annoncé la mise sur le marché d'une Testa Rossa J conçue en étroite collaboration avec Ferrari.

À lire aussi La Chine a construit un train à grande vitesse tellement haut qu’il doit être alimenté en oxygène

Très éloignée des bébé-Mercedes en plastoc vendues à vil prix sur Wish, la chose est une resplendissante reproduction aux 3/4 de l'originale. Comme le détaille The Drive, elle propose aux jeunes personnes (très) fortunées qui en prendront le volant un moteur électrique de 12 kW lui permettant d'atteindre 50 km/h, des pneus Pirelli, des freins Brembo, une carosserie en aluminium fabriquée à la main ainsi qu'un «custom paint» digne des originales sorties des ateliers de Maranello.

Mini-luxe, maxi-prix

Un volant amovible est prévu pour une entrée facilitée dans le véhicule, qui propose divers modes de conduite, de «Novice» pour les Charles Leclerc en couches-culottes à «Race» pour leurs grandes-sœurs et grands-frères plus téméraires.

À lire aussi Formule 1: Ferrari se dote d'un simulateur du futur pour retrouver les sommets en 2022

Quant à la sellerie, elle est faite du même cuir que celui qui fait la légende des Ferrari à échelle 1:1: les enfants aussi ont droit à un peu de qualité.

Seuls 299 exemplaires de la chose seront mises sur le marché, pour un prix qui n'a pas encore été annoncé. Pour se donner un ordre d'idée, on notera que l'impressionnante Bugatti Baby II lancée précédemment par The Little Car Company et produite à 500 exemplaire était vendue entre 30.000 euros pour son modèle le plus basique, et le double pour sa version Pur Sang.