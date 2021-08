Le coût astronomique du matériel laissé en Afghanistan par l'armée américaine

La guerre en Afghanistan a coûté la somme astronomique de 2.261 milliards de dollars (1.9155 milliards d'euros) aux États-Unis depuis l'invasion de 2001. Mais l'armée américaine laisse aussi derrière elle un équipement dernier cri destiné à équiper l'armée afghane, qui, comme on l'a vu, a fait long feu face aux talibans.

Ces derniers se retrouvent donc à la tête d'un arsenal de véhicules blindés, d'hélicoptères Black Hawk, ainsi que de centaines de milliers de fusils automatiques et lance-roquettes de fabrication américaine. Tout cela fait bien évidemment mauvais genre. Le gouvernement fédéral a ainsi soigneusement caché les audits internes sur le matériel militaire délivré aux forces afghanes.

Le site OpenTheBooks a pourtant réussi à déterrer deux rapports du Government Accountability Office (GAO) et de l'inspection générale pour la reconstruction de l'Afghanistan (SIGAR) datés de 2017 et 2020 et effacés des sites web fédéraux. Le décompte donne un aperçu du gâchis.

Entre 2003 et 2016, les États-Unis ont par exemple acheté et fourni 75.898 véhicules et 208 avions à l'armée et aux forces de sécurité afghanes, dont 22.174 Humvee, les fameux véhicules de transport militaires emblématiques de l'armée américaine, dont chacun coûte environ 91.000 dollars, ou encore près de 9.000 Navistar 7000-MV, des blindés de transport dont le dernier modèle coûte plus de 880.674 dollars pièce.

Les talibans ont également saisi des hélicoptères Black Hawk et des avions d'attaque A-29 Super Tucano. Le mois dernier, le ministère afghan de la Défense a publié sur les médias sociaux des photos de sept hélicoptères nouvellement arrivés en provenance des États-Unis, a rapporté Reuters.

Bonne fortune

Un hélicoptère Black Hawk coûte jusqu'à 21 millions de dollars et certains modèles coûtent plus de 37 millions de dollars pièce, selon OpenThe Books. L'audit portant sur 2004-2016 comptabilise également près de 599.690 armes à feu, dont des M-16, des colts ou 2.606 armes d'artillerie lourde (bombes, lance-grenades, etc.), des appareils de vision nocturne ou encore des émetteurs radio sophistiqués. Encore plus gênant: des drones militaires d'une valeur de 174 millions de dollars ont même été «perdus» dans la nature.

Tout ce matériel n'est pas directement tombé dans les mains des talibans. Entre quarante et cinquante pilotes afghans ont atterri en Ouzbékistan à bord de l'un des appareils livrés par l'armée américaine (qui auront finalement servi davantage à fuir les fondamentalistes qu'à les combattre, ironise Reuters).

Selon le porte-parole du Pentagone John Kirby, certains matériels militaires pourraient aussi être «délibérément détruits». Et, même s'ils mettent la main sur les avions américains, les talibans ne seront pas en mesure de les piloter et d'assurer leur maintenance pendant bien longtemps, souligne Elias Yousif, directeur adjoint du Center for International Policy.

En revanche, les pièces détachées de tous ces appareils ont une énorme valeur sur le marché noir et pourraient fournir des rentrées d'argent importantes pour les talibans. Les armes légères risquent, elles, d'être disséminées dans des conflits vers d'autres parties du monde ou vendues à des groupes terroristes, s'inquiète Elias Yousif.

Les États-Unis ont fourni plus de 83 milliards de dollars en équipements et en formation aux forces de sécurité afghanes depuis 2001. Avec le résultat que l'on connaît. 8,9 milliards de dollars ont également été dépensés dans les campagnes antinarcotiques, avec, là encore, pour résultat une explosion de la culture du pavot. Rarement de l'argent public n'aura été aussi mal utilisé.