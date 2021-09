Aux États-Unis, Kratos teste un drone lanceur de drones kamikazes

Tel que le décrit The Drive, c'est une version aéronautique, guerrière et meurtrière d'une une poupée russe. Kratos, firme en pointe dans le secteur de la défense connue surtout pour son impressionnant «ailier robotique» XQ-58A Valkyrie, a annoncé avoir testé un drone plus modeste en taille et en performances que ce dernier, mais capable lui-même de lancer ce que les anglo-saxons nomment des «loitering munitions», doit des drones suicides ou kamikazes.

Lancé dans les airs grâce à une catapule, le lanceur en question est son petit drone nommé Air Wolf. Celui-ci est directement dérivé d'un autre petit appareil sans humain, le MQM-178 Firejet, conçu comme une cible mouvante pour les pilotes ou les personnels au sol, à des fins d'entraînement.

Le Air Wolf a la même enveloppe et peu ou prou les mêmes capacités de vol que son aîné (subsonique, plafond de 35.000 pieds, etc.), mais des visées bien différentes car offensives et opérationnelles.

À lire aussi Comment les drones low cost pourraient redessiner la guerre du futur

Il est capable de missions de surveillance et d'acquisition de cible, mais il apparaît désormais qu'il a également été doté de la capacité de lancer, en vol, les mini-drones kamikazes Switchblade de la firme AeroVironment. Et cela peut en faire du duo une arme redoutable, dans un nombre multiple de situations très diverses.

Initialement, comme le rappelle The Drive, le Switchblade a été conçu pour être opéré et contrôlé depuis le sol par un militaire ne nécessitant aucun soutien. Comme le Air Wolf, il est doté d'une ribambelle de capteurs lui permettant de mener à bien, sans risque de vie humaine, des missions de surveillance, d'acquisition et de suivi de cible en zone chaude, ou de relai de communication pour les autres unités engagées.

L'essaim de feu

Mais le Switchblade, malgré sa petite taille, peut également être doté d'une tête explosive, en faisant alors l'une de ces fameuses «loitering munitions», un drone capable de devenir kamikaze si une cible devait être désignée durant son vol. La chose est capable de voler et suivre ses cibles de manière autonome, mais peut également être contrôlée plus finement depuis le sol par son opérateur.

Du fait de sa petite taille, le Switchblade n'est doté que d'une autonomie de vol de quinze petites minutes et, s'il est opéré depuis le sol, ne peut dépasser une distance de 25 kilomètres environ.

Tout change bien entendu s'il est lancé depuis les airs, en l'occurrence depuis l'Air Wolf: aux dires de Kratos, qui n'entre pas dans les détails, celui-ci est capable de voler sur «des centaines de miles», transformant totalement et démultipliant littéralement les usages possibles du Switchblade.

Le faible coût de l'Air Wolf (Kratos parle de 500.000 dollars environ, une fraction du prix d'autres drones plus évolués), son autonomie de vol et cette capacité à lancer ces mini-drones létaux et semi-autonomes, eux-mêmes peu dispendieux, en font deux clients parfaits pour les tactiques très en vogue des «attaques en essaims», présentées comme l'un des pans les plus importants de la guerre du futur.

À lire aussi Un ovni militaire apparaît au-dessus des Philippines

À distance, et sans mettre la vie de pilotes en danger, il s'agit de déborder l'ennemi par la force du nombre, à surpasser ses capacités de défense et à noyer ses contre-mesures par la masse des aéronefs et missiles offensifs.

L'Air Wolf étant un drone de taille réduite, il pourrait lui-même être lancé non depuis le sol, mais depuis un autre aéronef plus massif, pourquoi pas un drone: le tout deviendrait plus redoutable encore.

Redoutable et très enviable, sur le plan stratégique du moins. Car toutes les armées du monde, et pas seulement les plus fortunées, courent derrière cette «guerre d'attrition», cette possibilité d'offensives lointaines, aux coûts humains comme financiers réduits, capable de grandement désorganiser des défenses ou d'abattre des cibles ennemies depuis le confort d'un lointain écran.