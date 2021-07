Grosse, grosse frayeur pour la Station spatiale internationale

«Jusqu'à ce que vous ayez épuisé tous vos plans de secours, vous n'avez pas réellement peur.» C'est ce que Joel Montalbano, directeur du programme de la Station spatiale internationale pour la Nasa, a expliqué aux journalistes lui faisant (virtuellement) face le 29 juillet au soir lors d'une téléconférence.

«Et nous n'en étions pas là», a-t-il ajouté. On imagine pourtant quelques sueurs froides lécher l'échine des membres du Mission Control de Houston lorsque, quelques heures plus tôt, un module-laboratoire russe venu s'arrimer à la station semble avoir un temps mis en péril ses destinées.

Le module en question se nomme Nauka. Il s'est normalement attaché à l'ISS à 8 h 30, heure de Houston, avant que les cosmonautes russes à bord de la station ne se préparent tranquillement à ouvrir les écoutilles et créer un passage entre les deux éléments réunis.

Mais à 11 h 35, patatras et petite panique, à bord comme au sol. Pour une raison encore inconnue, Nauka s'est mis à faire fonctionner ses propulseurs de mouvement, faisant se mouvoir avec lui l'ensemble de la station.

ICYMI: Earlier today, the Russian Nauka module inadvertently fired its thrusters while docked to the @Space_Station. Mission Control teams corrected the action and all systems are operating normally. The crew was never in any danger. Stay tuned for a media telecon later today: pic.twitter.com/bjuDmdiZu5