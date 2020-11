Mais au fait, qui a inventé la roue?

L'expression «réinventer la roue» a aujourd'hui un petit côté péjoratif pour signifier que l'on a inventé quelque chose de déjà existant, ou plus généralement quelque chose d'inutile.

Pourtant, au départ, la roue est loins d'être une évidence. Avant sa découverte, les Égyptiens et les Mésopotamiens utilisaient des rondins pour construire leurs pyramides, et les Polynésiens pour déplacer les statues moaï sur l'île de Pâques.

Mais lesdits rondins ne sont pas très efficaces, car ils doivent être remplacés au fur et à mesure qu'ils avancent, et la friction les rend terriblement difficiles à déplacer.

Le vrai coup de génie fut donc l'invention de l'essieu, vers 6.000 avant J.-C. Curieusement, ce premier essieu ne se trouvait pas sur une charrette mais sur un tour de potier, en Mésopotamie. De là, il semblerait que des parents potiers aient eu l'idée d'adapter le principe pour créer des figurines d'animaux roulantes, nous apprend Wired.

Ainsi, le premier objet à roues de l'histoire était un jouet, trouvé dans la tombe d'un enfant aztèque enterré au sud de Mexico. «Certains auront du mal à croire qu'une invention tellement capitale ait pu être faite dans un objectif aussi frivole, mais les versions miniatures d'inventions, comme les modèles ou prototypes, précèdent presque toujours les grandes», avance Wired.

Rouvolution

Ce n'est toutefois pas ce petit objet qui a révolutionné l'agriculture et le transport. Le chariot de taille réelle est apparu des centaines d'années plus tard, il y a environ 5.400 ans, chez les premiers peuples indo-européens de la culture Yamna (peuples nomades des steppes orientales).

«Le chariot est sans doute l'une des premières inventions de l'histoire à être devenue virale», affirme Wired. Les multiples variations trouvées par les archéologues suggèrent que certains concepteurs de chariots ont copié ce qu'ils avaient vu de loin, sans pouvoir examiner le modèle original en détail.

Car la simplicité apparente de la roue est trompeuse. En coupant une tranche de bois dans un arbre comme un morceau de salami, la roue ne résiste pas à la contrainte du poids et se déforme rapidement. La taille est également déterminante. Trop petites, les roues ne peuvent passer aucun nid-de-poule; si elles sont trop grandes, le véhicule devient impossible à manier et ne roule pas.

L'invention et l'adoption généralisée du chariot ont eu un effet immédiat et spectaculaire sur les sociétés du Moyen-Orient et d'Europe. La roue a considérablement augmenté la productivité de l'agriculture et ce faisant, modifié le paysage.

Les populations autrefois regroupées autour des rivières ont pu transporter les semences et les lourdes charges d'engrais pour cultiver les steppes. Le wagon a changé les modes de vie, initié des guerres et même diffusé des langues.

Aujourd'hui, 45% de la population mondiale parle ainsi une langue dérivée du proto-indo-européen, dont l'inventeur de la roue était locuteur.