Avec les ultrasons, les robots n'auront plus besoin de toucher un objet pour le manipuler

Pour que les robots puissent accomplir un nombre toujours plus élevé de tâches, il leur faudra maîtriser un paramètre important: la dextérité. La plupart des machines sont pensées pour manipuler des objets solides et non cassables, en particulier dans le secteur de l'industrie, très porté sur l'automation; il reste encore difficile pour elles de s'emparer d'objets mous, fragiles ou de petite taille.

Ces dernières années, des progrès majeurs ont cependant été réalisés pour les rendre toujours plus habiles, notamment via des systèmes de préhension souples et adaptatifs.

Tout récemment, une équipe du Power Electronic Systems Laboratory de l'École polytechnique fédérale de Zurich, dirigée par le professeur Marcel Schuck, semble avoir trouvé la solution idéale. Les scientifiques ont mis au point une pince utilisant les ultrasons pour suspendre et déplacer un objet dans les airs.

Équilibrage automatique

Grâce à une batterie de minuscules émetteurs qui diffusent du son à des fréquences contrôlées avec une grande précision, il est possible de produire une onde de pression suffisamment intense pour maintenir un objet dans une position stationnaire entre les pinces d'un bras robotisé, sans qu'il ne les touche. Le dispositif permet ensuite de moduler l'onde pour le déplacer ou le faire pivoter.

On parle ici de lévitation acoustique, un concept déjà connu mais qui n'avait pas trouvé jusqu'à présent d'applications utiles.

L'originalité de la technologie mise au point par les équipes du Power Electronic Systems Laboratory tient au fait qu'un logiciel a spécialement été conçu pour doser et équilibrer automatiquement la combinaison d'ondes nécessaires, ce qui facilite les opérations que le robot doit accomplir.

À terme, ces pinces sans contact pourraient s'avérer utiles pour manier des composants électroniques ou des objets médicaux très fragiles. Elles simplifieraient également la manipulation de produits toxiques, en évitant de devoir décontaminer le robot après chaque utilisation.