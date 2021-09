Une turbine sur la tête: ce Géo Trouvetou invente le parapluie le plus con de l'histoire

C'est de saison: la pluie revient. Et, avec elle, ce vieil instrument au service d'une humanité sèche, le parapluie. Une simple feuille géante à peine repensée par la technologie, que la plus poussive des rafales retourne, dont les rigoles froides vous glissent le long de l'échine comme des serpents glacés, qui vous trempent les pompes quand, enfin à l'abri, vous pouvez replier ses fragiles baleines.

Bref: le parapluie est une chose du passé. C'est sans doute ce qu'a dû se dire le youtubeur Ivan Miranda lorsqu'il a eu l'idée à la con du siècle (ou du moins de la saison), repérée par Gizmodo: repenser l'intégralité de la chose pour tenter d'inventer un véritable bouclier futuriste contre la pluie.

Ivan Miranda est un Géo Trouvetou maboul, dont l'œuvre rappelle celle de la géniale Simone Giertz ou du pas beaucoup moins hilarant Matty Benedetto d'Unnecessary Inventions.

Suivi par plus de 265.000 personnes sur sa chaîne, grand utilisateur de l'impression 3D, il n'est pas à son coup d'essai dans le n'importe quoi: on lui doit, entre autres, le plus grand flingue Nerf de l'histoire, un tank fonctionnel et maison en plastoque ou un skateboard tout-terrain tout à fait ahurissant.

Eurêka!

Pour son parapluie, Ivan Miranda a eu une drôle d'idée, dont l'exécution chaotique visible ci-dessous est plus poilante encore: visser sur un casque une turbine de jet télécommandé, dont le rotor pourrait créer un souffle lui semblant suffisant pour écarter toute trace de pluie de sa tête et de son corps, et créer une sorte de bulle autour de sa personne.

Il a d'abord tenté d'imprimer lui-même en 3D les pales de son jet-parapluie. La technologie n'étant pas d'une précision absolue, la chose mise en marche à plein régime a créé des vibrations suffisamment importantes pour lui brouiller la vue: c'était troquer un mal pour un autre mal. Il a donc ensuite réessayé, avec un engin commercial cette fois.

On vous laisse regarder la vidéo ci-dessus, mais au final et avec ces quelques ajustements, cela semble fonctionner. Du moins, si l'on accepte de troquer le doux ploc ploc des gouttes contre le parapluie par celui, un peu plus brutal, d'un moteur de mini F-16, et si l'on est certain de ne pas avoir à se promener côte à côte avec une personne qui, indéniablement, risque quelques désagréments très humides.