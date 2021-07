Comment un YouTubeur a gagné 10.000 dollars en défiant les lois de la physique

Lorsqu'on a le vent dans le dos, est-il possible d'aller plus vite que le vent, en étant propulsé uniquement par celui-ci? C'est ce qu'a voulu savoir le YouTubeur Derek Muller en testant un véhicule sans moteur ni batterie, propulsé uniquement par une turbine.

Sur sa chaîne YouTube Veritasium, Muller explique qu'un bateau à voile par exemple ne peut pas aller plus vite que le vent s'il va dans son sens. Le vent gonfle les voiles puis pousse le bateau de plus en plus vite jusqu'à ce qu'il atteigne la même vitesse, mais une fois cette vitesse atteinte, il n'y a logiquement plus assez de vent pour continuer à accélérer.

Seulement, un inventeur a bricolé un moyen de défier les lois de la physique en construisant un engin appelé «Blackbird». Ce véhicule ressemble à un kart très fin, surmonté d'une grosse éolienne.

Dans le désert et sans aucun obstacle, lorsque le vent souffle, le véhicule est légèrement poussé en avant. Les roues commencent donc à tourner et actionnent ainsi les pales de la turbine, qui agissent comme un ventilateur dirigé vers l'arrière, poussant le véhicule vers l'avant. Les pales entraînent donc à leur tour les roues, qui continuent de faire tourner les pales, et ainsi de suite jusqu'à aller plus vite que le vent lui-même.

Coup de vent à 10.000 dollars

Seulement, malgré la vidéo de Muller détaillant son expérience, Alexander Kusenko, un professeur de physique à l'université de Californie, n'était pas convaincu.

Selon lui, la raison pour laquelle le Blackbird peut atteindre une vitesse supérieure à celle du vent est –entre autres– que si la force du vent baisse, le véhicule maintient son élan un certain temps, avant de ralentir à son tour. Il va ainsi plus vite que le vent, mais seulement dans l'intervalle et non sur la durée.

Certains de leurs positions respectives, Muller et Kusenko ont donc décidé de faire de leur débat un pari à 10.000 dollars. Le pari a été signé devant Neil DeGrasse Tyson et Bill Nye, deux scientifiques stars de la télévision américaine.

Dans une seconde vidéo, Muller a donc détaillé le fonctionnement du Blackbird et, surtout, a fait appel à Xyla Foxlin, une autre YouTubeuse afin de construire une maquette fonctionnelle avec un design similaire à celui du Blackbird.

De cette manière, le véhicule peut être posé sur un tapis roulant. Or, après quelques essais pour parvenir à produire la maquette parfaite, miracle! Le prototype part en avant plus vite que le tapis ne va vers l'arrière.

D'après Muller, «le professeur Kusenko a accepté sa défaite, et il m'a fait un virement de 10.000 dollars. Je veux le remercier d'être un homme d'honneur et d'avoir changé d'avis en présence de preuves».