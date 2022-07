Le télescope spatial James-Webb a accidentellement photographié une galaxie vue de côté

Le 10 juillet, nous vous parlions du télescope spatial James-Webb qui était sur le point de dévoiler des photos encore jamais vues d'étoiles et de galaxies lointaines. C'est désormais chose faite et les fameuses images réservent quelques surprises. ScienceAlert rapporte notamment qu'un détail important de l'un des clichés est passé inaperçu à première vue: on peut y observer une galaxie vue de côté.

Située dans le coin supérieur gauche des images de la nébuleuse de l'anneau sud, la galaxie peut sembler être une simple traînée de lumière. Karl Gordon, astronome à la NASA, explique même qu'il avait parié qu'il s'agissait simplement d'une partie de la nébuleuse: «J'ai perdu mon pari, parce qu'après avoir examiné plus attentivement les images NIRCam [caméra à infrarouge proche, ndlr] et MIRI [infrarouge moyen], c'est très clairement une galaxie vue de côté», reconnaît-il.

Cette perspective, révélée par le regard infrarouge du télescope qui permet de voir à travers la poussière cosmique, est inédite. Et elle devrait permettre d'étudier la distribution des étoiles dans la galaxie.

De précieux clichés

Les scientifiques de James-Webb n'ont pas encore fourni plus d'explications sur cette fameuse galaxie. En revanche, l'image sur laquelle elle semble s'être incrustée n'est pas n'importe laquelle: il s'agit de la mort de la nébuleuse de l'anneau sud. Aussi appelée nébuleuse de la Lyre, il s'agit d'un énorme nuage de poussière de gaz situé à environ 2.000 années-lumière.

En son centre, on trouve deux étoiles. La première est une naine blanche, soit le noyau effondré d'une étoile morte d'une masse qui devait atteindre jusqu'à huit fois celle du soleil. La seconde étoile, la plus brillante, est à un stade antérieur de son évolution et explosera elle aussi un jour, dans sa propre nébuleuse.

Ces prises de vue sont révolutionnaires en elles-mêmes. Mais la découverte de cette vue particulière d'une galaxie confirme que le télescope a encore beaucoup à nous offrir.