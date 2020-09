La «grosse batterie» de Tesla n'est plus la plus puissante au monde

En 2017, Elon Musk mettait en place un système permettant à la ferme éolienne de Hornsdale, en Australie, de stocker son électricité grâce à des batteries lithium-ion.

Installée en moins de cent jours pour 90 millions de dollars australiens [56 millions d'euros], la Hornsdale Power Reserve avait pour but d'aider l'opérateur français Neoen à répondre à une pénurie d'électricité provoquée par une tempête.

Selon ce dernier, le projet a depuis fait économiser 150 millions de dollars australiens [93 millions d'euros] à sa clientèle.

And the winner is...

Pendant trois ans, la «big battery» de Tesla a été le système de stockage d'énergie utilisant des batteries lithium-ion le plus puissant au monde. Le 2 septembre, sa puissance a encore été augmentée de 50%, portant sa capacité de stockage totale à 150 mégawatts.

Cela n'a pas été suffisant pour conserver le titre. Fin août dernier, le fournisseur d'électricité LS Power a mis en service à San Diego, aux États-Unis, une batterie d'une puissance de 230 mégawatts.

«Les réseaux se tournent de plus en plus vers le stockage d'énergie pour lisser les flux d'électricité, minimiser la volatilité des prix et réduire le risque de pannes à mesure que de plus en plus d'énergies renouvelables intermittentes sont installées», observe Bloomberg.

Le secteur connaît une croissance exponentielle depuis plusieurs années, mais la pandémie de Covid-19 pourrait entraîner une chute de 16% des nouveaux projets d'infrastructure. En Australie, toutefois, les affaires continuent: Siemens et AGL Energy devraient bientôt dévoiler leurs propres systèmes de stockage.