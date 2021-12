Tesla: comment les obsessions d'Elon Musk ont mené l'Autopilot au désastre

Il y a quelques jours, les média anglo-saxons rapportaient qu'il était possible pour la personne derrière le volant d'une Tesla de lancer un jeu et d'y jouer sur l'imposant écran central du véhicule, alors même que celui-ci est encore en mouvement.

Ajoutée à celle d'un bug permettant de faire rouler une Tesla sans que personne ne se trouve derrière son volant, la surprenante nouvelle a, bien sûr, a une nouvelle fois attiré l'attention inquiète de l'agence américaine en charge de la sécurité routière, la NHTSA.

Ce n'est qu'un nouveau front pour la NHTSA, qui enquête depuis des mois sur les fonctionnalités de conduite autonome ou assistée, respectivement Full Self Driving et Autopilot dans le jargon marketing de la firme, qu'offre Tesla à sa clientèle.

Ces affaires mettent à nouveau en lumière les limites de l'approche de Tesla en termes de sécurité –les termes mêmes d'«Autopilot» et de «Full Self Driving», préférés à des expressions moins bravaches indiquant une simple assistance à la conduite qui nécessiterait la pleine et constante attention du conducteur, font débat depuis leur adoption.

Et ces débats sont loin d'être terminés. Début décembre et comme le rapporte The Drive, la chaîne YouTube AI Addict publiait une vidéo dans laquelle elle testait la dernière version en date du logiciel de conduite autonome fourni par Tesla à sa clientèle, dénommée «Full Self-Driving (FSD) Beta 10.6».

S'il est toujours possible de discuter des conditions d'un tel test, il y a de quoi s'effrayer à l'idée que Tesla fasse passer un beta test d'une telle ampleur à un logiciel à ce point loin de sa promesse.

Véhicule souhaitant emprunter des rails ou se retrouvant dans des voies de bus interdites, reprise urgente du contrôle par le conducteur semble-t-il buggée ou piétons ayant eu quelque peu chaud aux mollets sont visibles ci-dessus.

Des yeux sur la route

En débat depuis des mois, plus encore depuis un accident mortel en 2016, l'Autopilot et la fonction Full Self Driving de Tesla ne sont donc pas encore au point –loin de là.

Et selon le New York Times, qui consacre une enquête au vitriol au développement technique de la chose et aux choix contestables et contestés du chef absolu Elon Musk, il est possible que la firme ait fait si fausse route depuis le début que son système de conduite autonome ne puisse jamais être tout à fait fonctionnel.

«En tant que force guidant les destinées de l'Autopilot, M. Musk l'a poussé dans des directions que d'autres constructeurs automobiles n'ont pas voulu prendre avec ce genre de technologie, comme le montrent les interviews de 19 personnes ayant travaillé sur le projet ces dix dernières années», écrit le quotidien américain.

L'un des principaux problèmes est purement technique. Alors que la concurrence fait généralement travailler de pair des systèmes de caméras et des systèmes de détection plus poussés, comme des radars ou le lidar («light detection and ranging»), Tesla ne compte désormais plus que sur la vision, et sur elle seule.

«Trois personnes ayant travaillé sur le projet ont explique que M. Musk a plusieurs fois répété aux membres de l'équipe en charge de l'Autopilot que les humains étaient capables de conduire avec leurs seuls deux yeux, et que cela signifiait que les voitures devaient pouvoir se piloter avec l'aide de caméras seulement», écrit le NYT.

Également nourrie par des raisons financières et esthétiques, cette obsession pour une vision simili-humaine comme seule maîtresse des décisions du logiciel de conduite autonome a poussé Tesla à se détourner complètement des radars et des lidars, au grand dam d'une partie des ingénieurs impliqués dans le développement du système, et ce malgré leur inclusion initiale.

«Les caméras ne sont pas des yeux! Les pixels ne sont pas des cellules ganglionnaires de la rétine! L'ordinateur du FSD n'a rien à voir avec le cortex visuel!», s'emporte ainsi Schuyler Cullen, un spécialiste de la vision informatique ayant travaillé sur la question de la conduite autonome pour Samsung.

Autre révélation particulièrement gênante de l'article: une vidéo promotionnelle tournée en 2016, destinée à montrer les prouesses de l'Autopilot 2.0 a été préparée en amont pour tenter d'éviter tout écueil, puis lourdement modifiée par des ingénieurs pour gommer les erreurs quand même commises par le système. Elle est toujours en ligne sur le site du constructeur.