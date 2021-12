Pour 1.900 dollars, offrez un Cyberquad Tesla à vos enfants à Noël

Celles et ceux ayant une bonne mémoire se souviendront sans doute qu'un petit compagnon de jeu, un quad électrique, accompagnait le Cybertruck de Tesla lors de sa (littéralement) fracassante présentation par Elon Musk.

Alors nommée Tesla ATV, la chose était un bon gros quad, électrique certes, mais sans doute pas très apprécié de la faune ou de la flore qu'il allait pouvoir saccager.

Tandis que les fans de la marque attendent encore avec la plus grande des impatiences son pick-up futuriste et anguleux, Tesla a présenté la version finale de ce Tesla ATV. Ou plutôt, en attendant le produit définitif, une version spéciale du bidule, conçue en partenariat avec Radio Flyer.

Cyberquad, l'engin présenté par le constructeur, est non pas destiné aux propriétaires du Cybertruck, mais à leurs enfants.

Mini-me

«Soyez prêts pour n'importe quelle aventure avec le tout-électrique Cyberquad pour les enfants», écrit Tesla à propos de son jouet, proposé à la vente à 1.900 dollars (1.700 euros environ), nécessitant un peu d'huile de coude pour son montage mais déjà en rupture de stock.

«Inspiré du design iconique de notre Cybertruck, cet engin à quatre roues dispose d'une structure en acier, d'un siège rembourré et de suspensions ajustables», poursuit l'argumentaire officiel.

«Propulsé par une batterie lithium-ion, avec une autonomie de 24 kilomètres et une vitesse configurable pouvant monter jusqu'à 16 km/h, le Cyberquad est conçu pour les personnes de 8 ans et plus.» Il n'y a donc pas d'âge pour découvrir à la fois les joies de l'électricité et celles des crapahutages bruyants et chaotiques dans le calme millénaire de forêts naturelles.

Ce n'est pas la première fois cette semaine que Tesla tease son Cybertruck avec de tels produits dérivés. Lui aussi inspiré du design du futur pick-up de la marque, un Cyberwhistle, un simple sifflet en métal donc, a ainsi été mis en vente fin novembre par le constructeur pour la modique somme de 50 dollars. On patiente comme on peut –et si possible avec quelques profits.