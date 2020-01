Les Tesla parleront bientôt comme K2000

Elon Musk peut sourire. Tesla, propulsée notamment par d'intéressantes perspectives chinoises, est devenue un tel mastodonte du secteur automobile que, selon les calculs de Business Insider, sa valeur boursière actuelle dépasse celles, combinées, de deux vieux géants américains, Ford et General Motors. Musk peut même rigoler à gorge déployée et les poches bien ouvertes: si l'action Tesla continue à grimper, elle pourrait déclencher le paiement de bonus colossaux à son bénéfice.

C'est aussi sans doute le sourire aux lèvres que Musk s'est emparé de son arme favorite, son compte Twitter, pour annoncer une étrange nouvelle relative à ses véhicules électriques. «Les Tesla vont bientôt parler aux gens si vous le souhaitez», a-t-il ainsi gazouillé en commentaire d'une vidéo.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa