La toux, nouvel outil de diagnostic universel?

Marre des tests PCR, des prises de sang et des radios? Votre smartphone pourra bientôt détecter quelle maladie vous avez grâce au son de votre toux, promet la start-up américaine Hyfe, qui a développé deux applications (l'une à destination des chercheurs et l'autre du grand public) utilisant l'intelligence artificielle pour identifier le type et la gravité d'une pathologie à partir de ce symptôme respiratoire.

«On appelle cela l'acoustique épidémiologique», explique dans le Wall Street Journal Peter Small, un expert de la tuberculose et directeur médical de la start-up. Chaque maladie produit ainsi un son et une fréquence des toux différenciables: crépitement dans certaines parties des poumons pour la pneumonie, ou respiration sifflante pour l'asthme, par exemple. Des différences qu'un être humain ne parvient pas toujours à saisir mais que l'intelligence artificielle peut détecter.

À lire aussi La future épidémie meurtrière ne sera pas ce que vous croyez

Les maladies provoquant la toux sont bien plus fréquentes qu'on ne le pense. Outre les pneumonies, la tuberculose, le cancer du poumon ou la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive), bien d'autres causes peuvent déclencher une toux: asthme, allergies, reflux acide… La toux est ainsi souvent l'un des premiers signes d'une maladie, et l'une des premières causes de consultation chez le médecin.

Une «gare de triage»

Pourtant, ce dernier reste assez démuni pour poser un diagnostic. «Les patients arrivent et disent: “J'ai une mauvaise toux”, mais toussent-ils dix fois par jour ou 400 fois par jour?, raconte Peter Small. Les pneumologues vous diront qu'ils sont comme des cardiologues sans brassard de pression artérielle.» Il est difficile pour les patients de se rappeler combien de fois ils toussent, en particulier la nuit, confirme Kaiser Lim, pneumologue à la Mayo Clinic de Rochester. Les applications aideraient donc les médecins à quantifier la toux, laissant plus de temps lors de la visite pour s'attaquer au problème et aux effets psychologiques, avance-t-il.

Ces applications auraient également une forte utilité dans les pays disposant de peu de moyens médicaux. «Environ une personne sur deux qui meurt de tuberculose en Afrique du Sud n'a jamais visité un établissement de santé pour la tuberculose, témoigne Grant Theron, professeur à l'université Stellenbosch au Cap, qui collecte des sons de toux pour développer une «gare de triage» par téléphone mobile. Avec un test audio, «vous pouvez dépister des centaines de milliers de personnes à un coût très faible par patient», explique le médecin. Les personnes qui obtiennent un résultat positif sur l'application subiraient ensuite un test de laboratoire pour voir si elles ont vraiment la tuberculose.

À lire aussi Notre système immunitaire est-il prêt pour un retour au bureau?

D'autres start-ups sont déjà sur le coup. ResApp Health, une application développée par l'entreprise australienne ResApp, propose d'enregistrer cinq toux sur son smartphone, qui sont ensuite envoyées au médecin pour l'aider à poser un diagnostic. En 2020, des chercheurs du MIT avaient même réussi à distinguer les personnes symptomatiques et asymptomatiques au Covid grâce à des enregistrements de toux. «Un utilisateur pourrait se connecter quotidiennement, tousser sur son téléphone et obtenir instantanément un pré-test de dépistage», suggèrent les chercheurs. Attention toutefois à désinfecter votre téléphone après.