Grâce à ses batteries, le nouveau TGV japonais résiste aux séismes

Un train pouvant échapper aux tremblements de terre, telle est l'une des promesse du N700S. Ce train qui circulera entre Tokyo et Osaka peut atteindre 360 km/h, même si sa vitesse de croisière sera plafonnée à 285 km/h.

Cela faisait treize ans que la compagnie ferroviaire JR Central n'avait pas introduit de nouveau train sur la ligne Tokaido Shinkansen. Le changement coïncide avec les JO de 2020 au Japon, repoussés à 2021 pour cause de pandémie.

Cette liaison ferroviaire reliant Tokyo à Osaka –la première ligne de train à grande vitesse au monde– avait elle-même été inaugurée en 1964, juste avant les JO de Tokyo.

«Visuellement, le N700S ne semble pas si différent des anciens modèles N700 ou N700A. [...] Mais regardez de plus près et vous verrez que le tout nouveau train a un nez plus anguleux, des “joues” plus rondes et des phares au design plus élégant», décrit CNN.

À l'intérieur, les sièges seront plus inclinables et chaque place disposera d'une prise de courant. Les porte-bagages s'illumineront à chaque arrêt pour éviter les oublis. Des rangements supplémentaires seront disponibles pour celles et ceux qui voyagent avec une réservation.

La sécurité avant tout

Un nouveau système de suspension qui absorbe les chocs –pas forcément sismiques– devrait rendre les trajets plus confortables.

Selon CNN, le train dispose aussi d'un système améliorié de contrôle automatique et de freinage, pour s'arrêter plus rapidement en cas d'urgence. Il comprend aussi davantage de caméras de surveillance: jusqu'à six par compartiment.

Toujours en cas de pépin, et pour la première fois au monde, le N700S embarque des batteries lithium-ion. En cas de coupure du courant, comme on le constate lors d'un séisme, il peut ainsi se mettre à l'abri plutôt que de rester bloqué à un emplacement dangereux, tel un pont ou un tunnel.

Le N700S est aussi moins énergivore. Les nouveaux composants prennent moins de place et permettent une configuration flexible, de quatre à seize voitures.

«En allégeant et compactant les mécanismes situés sous le plancher du N700S, nous avons créé une nouvelle norme. Celle-ci contribuera aussi à l'expansion de nos activités à l'étranger», s'enthousiasme Masayuki Ueno, chef adjoint du département TGV de JR Central.