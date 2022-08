La Chine teste un «sky-train», un maglev suspendu permanent et révolutionnaire

La chose se nomme Red Train et est présentée comme révolutionnaire. comme le relate le South China Morning Post, la Chine a entamé les tests sur le premier maglev suspendu, un «train du ciel» roulant sous ses rails et «flottant» sans besoin d'énergie grâce à une nouvelle approche au niveau des aimants.

Ce Red Train et la structure bleue qui le porte sont testés sur une portion de 800 mètres bâtie à Xingguo, dans la province du Jiangxi. Selon le média chinois d'État China Central Television, l'engin est soulevé en permanence au-dessus des rails qu'il utilise par la force d'aimants enrichis en terres rares –un matériau dont le pays ne manque pas.

La Chine est plutôt avancée dans le domaine des trains à sustentation magnétique, dits «maglev». Début 2021, le pays présentait ainsi à Qingdao le prototype d'un appareil auquel elle promettait la vitesse folle de 620 kilomètres par heure, tandis qu'un autre engin en cours de développement à Datong vise lui les 1.000 km/h, soit la vitesse d'un avion de ligne.

Comme le note le quotidien asiatique, ces grands projets nécessitent néanmoins une grande quantité d'électricité pour être soulevés puis mus, et génèrent un champ électromagnétique suffisamment puissant pour perturber l'environnement direct des lignes.

S'envoyer en l'air

Ce n'est pas le cas du Red Train: la présence de terres rares –du néodyne notamment– dans les aimants des rails comme dans le «bras» tenant le wagon lui permet de flotter sans aucune friction ni apport préalable d'énergie. Ce flottement naturel le rend également d'emblée plus économe en électricité que ses concurrents.

Ces terres rares rendent également cette lévitation permanente: contrairement aux aimants classiques, ceux dans lesquels elles sont placées ne perdent pas de leur magnétisme avec le temps.

Selon les chercheurs de la Jiangxi University of Science and Technology, cette force est d'ores et déjà suffisante pour faire soulever et faire se déplacer 88 personnes à une vitesse de 80 kilomètres par heure. Sur une ligne plus longue de 7,5 kilomètres, le Red Train pourrait rapidement atteindre 120 km/h, soit 50% de mieux que la vitesse maximale légale des métros en Chine.

De telles performances ne destinent bien sûr par le Red Train aux longues distances, mais il peut devenir une solution de choix pour des villes souhaitant se doter d'un équivalent de métro ou de tramway pour une somme bien moindre: ici, nul besoin de creuser la Terre, les lignes et stations étant aériennes, de facture relativement simple et pouvant se superposer à des infrastructures routières déjà existantes.

Le système présenté n'a pas été sans freins, malgré sa sustentation: son flottement permanent a par exemple rendu compliqué la stabilisation du wagon lors de son déplacement, donc mis en péril le confort de ses passagers. Mais les chercheurs ont, est-il expliqué, fait de grands progrès dans le domaine, notamment grâce à l'aide de l'intelligence artificielle.