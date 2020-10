Attention, vos lunettes anti-procrastination vous surveillent

On connaissait les lunettes qui corrigent la vue, les lunettes contre le mal des transports, les lunettes connectées qui bipent quand vous les avez perdues, les lunettes pour voir les films en 3D, les lunettes anti-buée ou filtrantes, les lunettes-écouteurs, sans oublier bien sûr les lunettes de réalité augmentée, qui affichent votre itinéraire directement dans le champ de vision.

La start-up canadienne Auctify vient ajouter à cette longue liste les lunettes anti-procrastination, qui vous permettent de rester concentré·e toute la journée.

La procrastination est cette tendance à remettre à plus tard les tâches ennuyeuses ou posant un problème; ses adeptes ont ainsi du mal à se mettre au travail s'ils ou elles n'en retirent pas une satisfaction immédiate. Cette fâcheuse manie serait liée à des problèmes d'anxiété, mais aussi à un défaut de concentration.

C'est ici que les lunettes d'Auctify, basiquement baptisées «Specs», entrent en scène. Équipées d'une caméra, d'un microphone, d'un accéléromètre, d'un gyroscope et d'un système de conduction osseuse pour le son, ces lunettes utilisent l'intelligence artificielle pour traquer chaque détail qui pourrait affecter votre productivité.

Créées «en collaboration avec des neuroscientifiques, des psychiatres et des psychologues», dixit la société elle-même, les Specs enregistrent les mouvements des yeux, les battements du cœur, et une batterie d'autres indicateurs pour vous prévenir quand vous commencez à détourner l'attention de votre travail.

Paire fouettarde

Vous lorgnez sur Twitter pendant que vous lisez un livre? Vous regardez discrètement Netflix pendant une réunion de travail sur Zoom? Une petite lumière LED s'allume dans le coin des lunettes et un son est émis pour vous remettre dans le droit chemin.

Reliées à une application, les lunettes comportent en outre plusieurs programmes personnalisés de méditation, de petits jeux de «motivation» et des notifications.

La startup a déjà récolté plus de 48.000 euros grâce à une campagne de financement participatif sur le site IndieGoGo, où les lunettes sont proposées à partir de 210 euros (livrables dès janvier 2021).

Tout cela fleure bon le marketing, et l'on peut se demander en quoi le fait d'être constamment recadré par une paire fouettarde de lunettes aidera les vrais procrastinateurs et procrastinatrices, qui par définition ne se mettent même pas au travail (et ne sont donc pas interrompus).

Cela pose aussi la question de la vie privée, les lunettes traquant en permanence vos moindres faits et gestes. Après les bracelets qui comptent le nombre de pas, les capteurs qui enregistrent les phases de sommeil ou les applications qui mesurent votre bien-être mental, l'époque est au contrôle permanent et à l'accumulation frénétique d'indicateurs de tous ordres. Comme si la vie se résumait à un score de productivité.