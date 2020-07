Ces petites mains du numérique qui trompent les GAFAM

Pour fonctionner, certains algorithmes ne peuvent se contenter d'apprendre par eux-mêmes; ils ont besoin d'une aide humaine. Ainsi, pour qu'une IA puisse répondre à la question «Les biscuits chinois sont-ils chinois?», des entreprises spécialisées ont d'abord sollicité des travailleurs du clic partout dans le monde afin de parvenir à une réponse qui satisfasse la majorité de l'humanité.

Car si les biscuits chinois sont servis dans les restaurants chinois, ils ont en réalité été inventés en Californie, en s'inspirant d'une recette japonaise. Pour tenir compte de ces subtilités et des différences de perception selon les pays, des sociétés comme Appen et Lionbridge font appel à des personnes. Ce «travail invisible» permet aux IA de fonctionner.

À lire aussi La pandémie a fait dérailler l'intelligence artificielle

Ces activités ne constituent pas des emplois fixes et sont dépourvues de possibilités d'évolution: elles sont payées à la tâche et entièrement automatisées. En revanche, les rémunérations sont différenciées selon les lieux de résidence: on gagne quelques dollars par heure au Moyen-Orient ou en Asie du Sud, et jusqu'à quatre fois plus au Royaume-Uni, en Europe ou aux États-Unis.

Tel est pris croyait prendre

Pour cette raison, certains individus ont décidé de tromper le système. Vivant dans des pays pauvres, ils font croire aux plateformes qu'ils résident en Europe, afin de toucher une paye plus élevée.

Ainsi de «Jake», qui vit en Afrique mais se fait passer à la fois pour un Français et pour un Espagnol, en utilisant Google Traduction lors des tests périodiques destinés à vérifier la maîtrise de la langue. En travaillant une douzaine d'heures par semaine, il gagne l'équivalent d'un salaire dans son pays.

À lire aussi Mechanical Turk: chez les travailleurs fantômes d'Amazon

«Compte tenu des rémunérations et des avantages sociaux limités accordés à ces travailleurs, il n'est pas surprenant que certains s'efforcent de contourner le système pour obtenir une situation moins précaire», analyse Margaret O'Mara, historienne à l'Université de Washington.