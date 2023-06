Beaucoup trop de disques durs sont détruits sans raison valable

Lorsque les disques durs arrivent au bout de leur période de garantie, il pourrait venir à certains l'idée de s'en débarrasser. Quoi de plus logique, alors, que de les confier à une entreprise spécialisée dans les déchets d'équipements électriques et électroniques, en vue de les recycler? En réalité, souligne la BBC, il existe une solution plus simple et plus écologique: la réutilisation.

Chaque année au Royaume-Uni, des millions de disques durs sont détruits sans raison valable note le média. Jonmichael Hands en a été témoin. Il est salarié pour Chia Network, une firme spécialisée dans la blockchain, mais est aussi secrétaire et trésorier de la Circular Drive Initiative (CDI), une association qui regroupe des entreprises dans le but de promouvoir la deuxième vie d'appareils électriques.





Selon la CDI, 90% des disques durs sont démontés lorsqu'ils sont mis hors service. En cause, des sociétés inquiètes pour la sécurité des données entreposées sur leurs disques usagés: si ces derniers sont revendus en étant mal formatés, n'importe qui peut y avoir accès. En 2021, la firme de Jonmichael Hands a demandé à un centre de récupération des déchets électroniques s'il était possible de récupérer les disques durs usagés d'autres entreprises. La réponse a été négative: tout ce qui arrive dans le centre est détruit.

Purger ou détruire

Heureusement, il y a des manières pour se débarrasser de manière sécurisée de ces données. L'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens, une association américaine, en a décrites plusieurs en 2022. Tout d'abord, existe l'option la moins sûre: «clear» («effacer»). Le contenu du disque dur est alors détruit, mais il peut être possible de le récupérer en ayant recours à certains outils.

À l'opposé, une méthode que l'on pourrait qualifier d'extrême consiste à détruire les disques durs en les faisant fondre ou incinérer. Aucun risque, là, que l'on récupère vos données. Mais vous ne pourrez pas non plus réutiliser le dispositif.

Entre les deux, il y a un compromis: purger le disque dur. Pour cela, on peut par exemple écraser les modèles de données et les remplacer par de nouvelles, puis vérifier que le contenu originel a bien disparu. Cette technique, signale la BBC, peut prendre une à deux journées.

L'effacement cryptographique, lui, ne demande que quelques secondes de votre temps. Beaucoup de disques durs modernes sont cryptés et ne peuvent être lus qu'avec la bonne clé de chiffrement. Il suffit donc d'effacer cette dernière pour rendre impossible la lecture du contenu déjà présent. Le dispositif peut alors être revendu en toute sécurité.

Attention aux failles

Certains producteurs de disques durs se mettent déjà à la réutilisation, comme Seagate, qui aurait formaté et revendu plus d'un million de ces appareils. Cela ne veut pas dire pour autant que tous les engins électroniques à qui on donne une seconde vie sont remis sur le marché de manière sûre.

Tony Anscombe, chef de la sécurité au sein de l'entreprise de sécurité informatique ESET, signale que lorsque sa société a acheté dix-huit routeurs remis à neuf, seuls cinq d'entre eux avaient été réinitialisés correctement. Les autres contenaient toujours des données de leurs anciens propriétaires, notamment des données liées à leur clientèle.

«Les entreprises doivent eux-mêmes nettoyer leurs appareils du mieux qu'ils peuvent, même lorsqu'ils font appel à une société de déchets électroniques», rappelle Tony Anscombe. En France, rappelons en effet qu'un magazine du groupe Télégramme a même réussi à accéder à des données confidentielles appartenant à une municipalité bretonne en achetant des disques durs usagés dans un magasin.