Recréer des trous noirs en labo peut nous aider à mieux comprendre l'espace-temps

C'est une sorte d'aquarium aussi long qu'étroit, mais sans poissons ni décorations fluorescentes à l'intérieur. Cette boîte est dotée d'un interrupteur dont l'activation fait naître des vagues qui déferlent de plus en plus vite en s'enroulant autour d'une rampe en plastique. Bienvenue à l'Institut P' (dites «P prime») de Poitiers, dans le laboratoire de Germain Rousseaux, directeur de recherche au CNRS, dont le dispositif décrit précédemment a pour but de reconstituer un trou noir.

Selon New Scientist, aucun autre système n'est à ce jour capable de recréer aussi bien la façon dont les trous noirs, dont la gravité est immense, peuvent aspirer des ondes –habituellement lumineuses, mais ici aquatiques–, pour les empêcher de s'échapper. Des modèles physiques de ce type, il en existe des dizaines, créés pour la plupart au cours des quinze dernières années. Mais s'ils rendent certains observateurs enthousiastes, d'autres se montrent nettement plus dubitatifs.





Des expériences aussi simples sont-elles en mesure de nous apprendre quoi que ce soit sur les véritables trous noirs? La communauté scientifique est loin d'être unanime. Mais faute de pouvoir observer ces objets célestes de près, il semble légitime de vouloir se pencher sur ces reconstitutions en laboratoire, qui permettent de poser un œil nouveau sur des phénomènes encore méconnus... et même de reconsidérer une poignée de certitudes.

Par exemple, certaines simulations menées en laboratoire semblent indiquer que la vitesse de la lumière, censée être constante (elle est officiellement de 299.792.458 mètres par seconde), ne l'est peut-être pas tant que ça. Une suggestion révolutionnaire, qui «impliquerait un changement radical de point de vue», indique Germain Rousseaux.

Liquides et fibres

Les premiers trous noirs simulés en laboratoire ne datent pas d'hier. La tentative la plus reconnue est celle de William Unruh, physicien basé à Vancouver, qui tenta en 1980 de travailler sur le fameux rayonnement de Hawking. Ce dernier, que l'on ne présente plus, affirmait dès les années 1970 que les trous noirs n'étaient pas totalement noirs, mais qu'ils émettaient des radiations, symboles de leur évaporation progressive. Une assertion qui n'a jamais pu être démontrée ni même observée, d'autant que ces émissions sont théoriquement très faibles.

William Unruh, qui a inspiré de nombreux membres de la communauté scientifique par la suite (dont Germain Rousseaux), est parti du principe qu'il était sans doute possible d'utiliser un milieu aqueux afin de faire naître des vagues similaires en tous points aux radiations de Hawking. Une expérience difficile à mener à terme, mais qui a ouvert le champ à tout un domaine d'expérimentations.

Mais les simulations de type aquatique ne sont pas les seules envisageables, comme le montrent les tentatives menées par Ulf Leonhardt, ancien collaborateur de Germain Rousseaux qui exerce désormais à l'Institut Weizmann des sciences, à Revohot (Israël). Ce dernier a recours à une fibre optique, à travers laquelle il fait voyager de la lumière. Celle-ci rencontre ensuite des obstacles sous forme de pulsations laser, qui la ralentissent.

Toujours du côté d'Israël, à l'Institut de technologie de Haïfa, une autre approche a été développée par Jeff Steinhauer, qui travaille sur le rubidium, élément chimique faisant partie des métaux alcalins. Sa méthode consiste à refroidir une goutte microscopique de rubidium afin de la faire approcher du zéro absolu (la température la plus froide pouvant exister), la transformant en un super-fluide aux étranges propriétés quantiques. C'est là aussi à l'aide d'un laser qu'il vient ensuite traverser cette goutte, créant des vagues qui se comportent selon lui comme les radiations décrites par Stephen Hawking.

Ces modélisations semblent porter leurs fruits, en permettant de recréer un milieu impossible à toucher du doigt. Il est difficile d'imaginer qu'elles puissent nous permettre de résoudre tous les mystères de l'espace-temps; en revanche, comme dans le cas du rayonnement de Hawking, elles peuvent potentiellement aider les scientifiques à formuler des hypothèses, ou à valider ou invalider certaines théories –même si jamais ce genre d'expérience ne remplacera une démonstration en bonne et due forme.