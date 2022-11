Les tueurs à distance qui guident les missiles russes en Ukraine –et peut-être en Pologne

Étant donné son caractère (littéralement) explosif, la nouvelle fait grand bruit dans les chancelleries et médias du monde entier, tout en provoquant quelques sueurs congelées chez celles et ceux qui craignent la survenue soudaine d'une apocalypse nucléaire.

Le mardi 15 novembre en fin de journée, les médias polonais locaux, nationaux, puis ceux du monde entier rapportaient, à l'issue d'une dense campagne de tirs de missiles russes sur l'Ukraine, qu'un projectile «très probablement de fabrication russe» aurait pu «s'égarer». Une chose est sûre à ce stade: il est tombé à 15h40 sur le village Przewodów, du côté polonais de la frontière entre les deux nations, causant deux décès.

La Pologne étant membre de plein droit de l'OTAN, et cette organisation étant notamment basée sur le principe du «un pour tous, tous pour un» (le fameux article 5 de la charte), beaucoup craignent un débordement de la guerre lancée par Moscou contre l'Ukraine vers l'Ouest et vers des précipices internationaux dont nul ne connaît les véritables profondeurs.

Sur les réseaux sociaux, nombre de commentateurs ont immédiatement pointé la responsabilité directe de Moscou dans cette horreur tombée du ciel. Plus prudents, mais notant que la Russie est, quoi qu'il en soit, seule responsable de la guerre qu'elle a engagée, d'autres attendaient qu'une identification formelle des débris de projectiles retrouvés en Pologne soit possible avant de tirer de quelconques conclusions.

Les données issues du suivi effectué par un avion de surveillance de l'OTAN volant à proximité seront très sûrement, à ce titre, utiles à la bonne compréhension des choses.

The missile(s) that impacted Polish territory near the Ukrainian border very much looks like a 5V55K from the S-300. https://t.co/Q3KHuettf0 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 15, 2022

Dans la soirée, le président polonais Andrzej Duda indiquait aux journalistes que le projectile était «très probablement de fabrication russe», sans toutefois accuser un tir direct de Moscou, volontaire ou involontaire, sur son pays. Il pourrait en effet aussi s'agir d'un engin ukrainien de défense aérienne ayant mal fonctionné, possiblement de type S-300.

JUST IN: Following a deadly incident from a Russian-made missile, Polish President Andrzej Duda said that it was very likely Poland will invoke NATO’s Article 4 tomorrow.



Article 4 allows NATO members to bring any issue of concern for discussion. https://t.co/oTGzOjXwkd — Semafor (@semafor) November 16, 2022

Un peu plus tard, le président américain Joe Biden se montrait d'ailleurs lui-même prudent, expliquant que les renseignements préliminaires rendaient improbable la thèse d'un missile tiré depuis la Russie.

NOW - Biden says "preliminary" information suggests it is "unlikely" missile that killed two in Poland was fired from Russia. pic.twitter.com/YthF2PLBXY — Disclose.tv (@disclosetv) November 16, 2022

Une chose est certaine: l'événement n'a été que la conclusion de l'une des plus vastes et brutales journées de tirs de projectiles russes sur l'ensemble des villes et territoires l'Ukraine.

Ce sont ainsi plus d'une centaine de missiles –des Kalibr 3M-14, tirés depuis la mer, des Kh-101 ou des R-500, version «de croisière» du fameux Iskander–, ainsi que quelques drones kamikazes iraniens qui ont frappé l'Ukraine.

Là encore, quelques heures seulement après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déroulé, lors du G20 se tenant à Bali, les conditions d'une éventuelle paix avec la Russie, des infrastructures énergétiques et des bâtiments civils ont été visés partout en Ukraine, plongeant la capitale Kiev dans le noir et privant des millions de foyers d'électricité.

An explosion in the sky shook Svitlana and Petro Romanchuk's apartment in Kyiv, and then a fiery hunk of metal fell from the sky, engulfing the building in flames.

It was a piece of one of the more than 100 Russian missiles fired across Ukraine on Tuesday. https://t.co/HYh3kxxE98 — The New York Times (@nytimes) November 15, 2022

[A LA UNE A 18H] La situation du réseau électrique est "critique" mardi en Ukraine, a déploré la présidence ukrainienne, à la suite de frappes russes contre des infrastructures énergétiques dans plusieurs régions qui ont fait au moins un mort à Kiev #AFP 1/5 pic.twitter.com/SuVNXTmw6N — Agence France-Presse (@afpfr) November 15, 2022

Des cibles n'ayant rien de militaires pour la Russie, mais qui sont clairement destinés à faire ployer le moral de la population ukrainienne, alors que l'hiver et son froid mordant commencent à s'installer sur la région. Des frappes qui pourraient donc constituer de probables crimes de guerre.

Du sang sur le code

Or, qui dit crimes dit criminels auxquels la justice humaine pourrait un jour s'intéresser. Encore faut-il, mis à part les responsables politiques russes évidents, identifier qui ils sont. C'est, après plusieurs mois d'une enquête aussi minutieuse que passionnante, ce qu'a réussi à faire le site d'investigation Bellingcat.

Fin octobre, le média (appuyé par le travail de The Insider et du Spiegel) publiait ainsi l'organigramme des hommes et des femmes qui, au sein des forces armées russes, étaient chargés de la délicate tâche de programmer les trajectoires de vol des missiles que le pays lance par centaines sur son voisin, causant des centaines de morts civiles et des dégâts matériels considérables.

Russia fired 100 missiles at Ukraine today, hitting a residential building in Kyiv and leaving whole cities without electricity. These young men and women were inputting the missile flight paths, again. pic.twitter.com/bVHV97fdGG — Christo Grozev (@christogrozev) November 15, 2022

Mettant la main sur quelques documents précieux et le témoignage anonyme de l'une de ces personnes, ainsi que sur des quantités astronomiques de données obtenues sous le manteau et notamment relatives aux communications téléphoniques de ces petites mains de l'horreur aéroportée, Christo Grozev et ses confrères ont ainsi pu mener un travail d'analyse d'une grande intelligence pour déterminer qui fait quoi, quand et sous les ordres de qui.

«Le groupe, qui travaille depuis deux endroits –l'un au ministère de la Défense à Moscou, l'autre à l'amirauté de Saint-Petersbourg– est profondément caché dans le vaste Centre général de calcul informatique de l'état-major [Main Computation Centre of the General Staff en anglais, ndlr], souvent abrégé ГВЦ (GVC)», est-il ainsi écrit dans l'article de Bellingcat.

Le média a pu déterminer qui, au sein de cette très discrète officine rarement mentionnée dans les documents officiels du Kremlin, était responsable des programmateurs et programmatrices des plans de vol des missiles russes.

Placé sous les ordres du major-général Robert Baranov, un homme semble coordonner les efforts de trois équipes distinctes de programmateurs, chacune chargée de plancher sur les cibles d'un type de missile (Kalibr, R-500 et Kh-101).

L'homme en question est le lieutenant-colonel Igor Bagnyuk, dont l'activité téléphonique avec chacune de ces équipes a connu une accélération autour de chacune des grandes campagnes de bombardement de l'année. Des schémas et motifs récurrents de communication ont ainsi été détectés par les équipes de Bellingcat, permettant de préciser l'organigramme de l'ensemble des équipes du GVC.

En outre, des données permettant de borner les téléphones des personnes concernées, du sommet à la base, semblent confirmer la présence de ces hommes et femmes dans leurs bureaux officiels respectifs, en amont puis lors des opérations de bombardement menées en Ukraine.

Le travail de Bellingcat s'est également concentré sur des photos, notamment celle du groupe fournie par l'informateur anonyme du média, sur les profils VK des personnes étudiées, faisant parfois appel à des systèmes de reconnaissance faciale, utilisés dans d'autres enquêtes liées à la guerre.

Bellingcat a même pu dessiner de vagues portraits ou encore découvrir de curieux détails sur certains de ces militaires. Ainsi, on apprend qu'Igor Bagnyuk est un numismate passionné et –ses supérieurs ont sans doute été ravis de le découvrir– qu'il semble (aussi) passer beaucoup de temps au téléphone avec des vendeurs ou sur des sites d'enchères en ligne. Y compris quelques minutes avant le lancement d'une attaque mortelle sur des civils ukrainiens.

Plutôt jeunes, les personnes sous ses ordres ont parfois été formées au sein de l'armée, mais viennent pour certaines d'entre elles de la société civile, et ont de l'expérience dans des domaines aussi divers que la banque, l'industrie pharmaceutique ou le jeu vidéo.

Contactés, la plupart de ces tueurs froids et distants ont nié avoir un quelconque rapport avec l'armée russe. Et ce malgré les photos dont Bellingcat dispose, les montrant en groupe et en uniforme, l'insigne du GVC bien en évidence.