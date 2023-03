C'est officiel: Twitter Blue, c'est vraiment la lose

Il y a quelques jours, Elon Musk informait les derniers des ses Mohicans, celles et ceux des salariés de Twitter qu'il n'avait pas virés avec une violence morale inouïe ou la délicatesse d'un bison au galop, que leurs prochaines gratifications dépendraient d'une valeur de la firme désormais estimée à 20 milliards de dollars (18,5 milliards d'euros).

De 44 à 20 milliards: c'est donc plus que moitié moins que ce que le patron de Tesla et homme le plus riche du monde, ainsi que les banques, financiers et fonds qui ont accepté de l'aider à payer son caprice, ont mis sur la table pour acquérir la plateforme de microblogging.

Pour sauver le navire du naufrage, et son dispendieux investissement d'une banqueroute (le fameux Chapter 11 américain) qu'il a un temps jugé proche de quelques mois, Musk n'a pas que drastiquement coupé dans les coûts, humains et matériels, de la plateforme.

Son idée de «génie», entre guillemets, pour redresser la barre? Le fameux Twitter Blue, son offre payante à 11 euros par mois. Celle-ci offre de menus services aux abonnés (dont la fonction d'édition des tweets réclamée depuis des années) mais, surtout, est destinée à leur faire payer à la plèbe la petite coche bleue de la vérification.

Autrefois réservée aux profils vérifiés et d'intérêt, elle a un temps constitué la «noblesse» de la plateforme et, surtout, permis de mettre des personnes ou organisations véritables et vérifiées derrière leurs compte, un moyen d'éviter les détournements et contrefaçons et de mieux appréhender les qualités d'une parole.

De mal en pis

Ça n'a d'ailleurs pas loupé: l'un des premiers exploits du Twitter Blue première version a été de permettre à quelques coquins de se faire passer pour la firme pharmaceutique Eli Lilly et d'annoncer une baisse drastique du prix de l'insuline aux États-Unis, ce qui a placé l'ensemble du secteur dans une très fâcheuse posture.

L'autre promesse de Twitter Blue, qui a valu l'ire de nombreuses personnalités publiques et notamment du gouleyant Stephen King, était de se débarrasser des armées de bots et comptes illégitimes qui pullulent sur Twitter, et de donner une plus grande visibilité aux comptes payant.

En gros: payez et l'algorithme vous fera (peut-être et vaguement) apparaître dans le fil de la discussion publique, ou soyez radin et vous disparaîtrez dans les abysses noires de l'oubli et les affres de la solitude.

Derniers épisodes en date: alors que les comptes vérifiés «historiques» ne payant pas leur dîme verront leur coche bleue disparaître le 1er avril, Musk a récemment annoncé que seuls les compte Twitter Blue apparaîtraient dans le fil «Pour vous» de la plateforme. Avant de se raviser quelques heures plus tard, conscient de l'imbécilité d'une telle proposition.

Quelques mois après la mise en place troublée de ce système, où en est Twitter Blue? En gros, et ainsi que l'explique Mashable, l'offre payante de la plateforme est un véritable flop, plus proche du fond du trou que des cimes lumineuses.

Issus d'analyses plutôt solides menées par le chercheur Travis Brown, qui suit les abonnement à la chose depuis quelques mois, les chiffres sont ainsi proprement minables. Alors que Musk a un temps promis 20 millions d'abonnés à courte échéance, voire le triple pour 2025 lors de la première itération de Twitter Blue, Brown a calculé que l'abonnement avait attiré à peine 475.000 cartes bleues, au mieux, depuis sa naissance.

Twitter Blue promettait visibilités à celles et ceux qui payaient? Ils en seront, littéralement, pour leurs frais. Sur l'ensemble de ces comptes facturés, la moitié environ (220.000) dispose de moins de 1.000 followers, 78.000 moins de 100 et 2.270 personnes paient 8 ou 11 dollars ou euros par mois pour n'avoir aucun abonné et parler dans le vide.

Une offre professionnelle à 1.000 balles annuelles a été proposée aux entreprises et organisations, avec 50 dollars ou euros de plus pour chaque compte lié à certifier. Elle a semble-t-il provoqué nombre de haussements d'épaules voire été assez largement moquée sur le réseau.

Financièrement, le bidule rapporte donc des roupies de sansonnet. Selon TechCrunch, qui de son côté rapporte des calculs effectués par la firme Sensor Tower, Twitter Blue n'a rapporté que 11 millions de dollars via l'application depuis que le service a été relancé, il y a trois mois. Et ce alors que les revenus publicitaires sur la plateforme continue leur vertigineuse dégringolade.

Pire, la menace de perdre leur précieuse coche bleue ne semble pas réellement agiter les cauchemars des comptes vérifiés «historiques»: selon les données compilées par Travis Brown, seuls 6.482 de ces «legacy verified accounts» ont sorti la carte bleue pour s'abonner à Twitter Blue.

S'ils et elles rechignent, c'est peut-être que le système que Musk tente de mettre en place, que sa personnalité, ses méthodes inhumaines de management, ses prises de parole hasardeuses voire scandaleuses, son virage à l'alt-right toute et ses accointances avec le conspirationnisme le plus bas du front ont fini par les refroidir.

Une pluie drue de mèmes attend ainsi ceux qui paient leur abonnement et prennent la parole sur le réseau: la coche bleue n'est plus un signe de noblesse, mais un signe de proximité philosophique avec Elon Musk, avec le monde si clivant des cryptomonnaies ou avec la droite américaine la plus dure, que beaucoup moquent désormais abondamment.