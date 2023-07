X: le nouveau nom de Twitter déjà déposé par Meta et Microsoft

On vous en parlait hier, Musk a accéléré le mouvement en annonçant et déployant dans la foulée un nouveau nom et une nouvelle identité visuelle pour Twitter. Fini l'oiseau bleu, désormais un X blanc sur fond noir le remplace et vous ne tweetez plus, vous «x-ez».

Sauf que cette décision a peut-être été faite à la va-vite, ce qui ne serait pas une surprise, connaissant le milliardaire sud-africain. Comme le rapporte Reuters, cette opération pourrait même être totalement illégale. Meta et Microsoft détiendraient déjà tous deux les droits de propriété intellectuelle pour la lettre «X».





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

«Il y a 100% de risques que Twitter soit poursuivi en justice par quelqu'un», a déclaré Josh Gerben, avocat spécialisé en brevets et marques de commerce. Selon lui, il existerait déjà près de 900 enregistrements actifs de la lettre X rien qu'aux États-Unis.

Si ce X flambant neuf venait à créer une confusion chez les consommateurs, les détenteurs de ces marques déposées pourraient attaquer Musk et réclamer des dommages et intérêts, et même un blocage de son utilisation par Twitter.

Des concurrents déjà sur le coup

Microsoft, par exemple, a déposé en 2003 une marque «X» liée à sa console de jeu Xbox. Quant à Meta –qui vient, on le rappelle, de lancer Threads, concurrent direct de Twitter– un logo «X» bleu et blanc a été déposé en 2019, notamment dans le domaine des réseaux sociaux et des logiciels.

Ni Microsoft ni Meta n'ont souhaité commenter la nouvelle et il est peu probable que les deux géants de la tech poursuivent Twitter. L'entreprise de Mark Zuckerberg a d'ailleurs déjà fait face à des attaques de ce genre de la part de la société d'investissement Metacapital ou de la société de réalité virtuelle MetaX.

Le projet construit autour de cette lettre de l'alphabet chère à Elon Musk depuis plusieurs années et qui devrait à terme transformer Twitter en application «totale» se trouve déjà potentiellement empêché, et rien ne l'assure de pouvoir l'exploiter comme il l'entend à l'avenir.