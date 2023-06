Un ado ukrainien revend un serveur «Minecraft» et offre une maison à sa mère

C'est depuis l'Écosse que Maksym Gavrylenko, Ukrainien âgé de 17 ans, a investi ses quelques économies dans un petit serveur Minecraft en 2021, avec deux de ses amis. Ils l'ont payé environ 1.000 livres sterling, soit 1.170 euros, sans réaliser que ce placement pourrait un jour leur rapporter gros.

Quelques mois plus tôt, raconte The Independent, le jeune homme avait été envoyé sur le territoire écossais par sa mère, afin d'y poursuivre ses études dans des conditions favorables. Depuis, celle-ci a été contrainte de quitter son domicile ukrainien après l'invasion russe de février 2022 et la guerre qui a suivi.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

Aujourd'hui, Maksym Gavrylenko est heureux de pouvoir dire qu'il est parvenu à faire fructifier son placement et que la revente récente du serveur Minecraft va lui permettre d'acheter comptant une maison pour sa mère. Elle peut donc désormais aspirer à une vie plus stable, loin d'une Ukraine toujours en guerre. Actuellement réfugiée au Portugal, où elle est hébergée par des amis, elle entend s'installer près de son fils en Écosse.

«Je suis très fier d'avoir pu transformer ma passion en un business profitable, et je prévois de m'en servir pour m'occuper de ma mère, explique l'étudiant ukrainien. Lui offrir une propriété va donner du sens à toutes les heures passées sur ce projet.»

Entrepreneur un jour...

Le jeune homme ne cache pas la surprise qui fut la sienne lorsqu'il a réalisé que ce qu'il considérait au départ comme un simple jeu allait lui permettre d'embellir la vie de sa mère. «Nous n'avions jamais imaginé que cela déboucherait sur une opportunité financière, mais avec l'appui de mon frère qui travaille dans la tech, et aussi grâce à mon lycée, j'ai été encouragé à explorer les possibilités qui s'offraient à moi et à transformer ça en quelque chose de plus grand.»

Après avoir rendu leur serveur de plus en plus populaire auprès de joueurs du monde entier, Maksym et ses partenaires ont multiplié les revenus publicitaires, avant de recevoir, en mai 2023, une offre qui a tout changé. Décrite comme «substantielle», elle provenait d'une entreprise du monde de la tech dont le nom n'a pas été dévoilé.

Maksym Gavrylenko, qui fait la fierté de son lycée, entend à présent intégrer une prestigieuse université pour y étudier la gestion d'entreprise. «Tout en restant motivé par ma passion pour le gaming, j'ai vraiment apprécié l'aspect entrepreneurial de notre projet», affirme-t-il. Et ce premier succès devrait jouer en sa faveur dans le cadre de ses différents dossiers de candidature.