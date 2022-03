Les agents des télécoms, héros discrets de la guerre en Ukraine

Leurs armes sont les câbles, les ordinateurs et les tournevis. En équipe, avec leur bleu de travail sur le dos, les agents ukrainiens des entreprises de télécommunications s'évertuent à assurer la continuité d'internet dans le pays.

Depuis maintenant plusieurs semaines, les bombardements russes ont endommagé de nombreux bâtiments stratégiques, mais aussi une partie du réseau téléphonique et internet filaire.

Dans ce combat, on retrouve à la fois des géants des télécoms, qui desservent près de la moitié des Ukrainiens, comme la société de télécommunications Kyivstar, mais aussi des acteurs plus modestes, mais tout aussi vaillants, comme Triolan.

Nuit et jour, malgré les difficultés liées aux bombes, au couvre-feu, au manque de lumière, les réparateurs sont là, prêts à rallumer internet à tout instant.

Leur objectif: permettre à la population de rester en contact les uns avec les autres et se faire entendre au-delà des frontières, pour au moins gagner le pan psychologique de la guerre.

Telecommunication specialists are invisible heroes of our days

Hundreds of specialists of Ukrainian internet service providers repair, restore and organize communication in bomb shelters, basements, underground parking lots every day. pic.twitter.com/VC83EyKuLW