En Ukraine, des soldats-bricoleurs à la recherche de la grenade parfaite

«Du ruban adhésif double-face, des gants, des clés Allen, un fer à souder, du plastic pour l'impression 3D, des roulements à bille, une balance digitale. À côté de tout ça, une grenade à fragmentation DM51 de fabrication allemande.»

Bienvenue dans le quotidien de l'atelier ukrainien auquel Thomas Gibbons-Neff et Natalia Yermak du New York Times consacrent un article, et dans lequel quelques bricoleurs aux idées aussi solides que les estomacs bidouillent, jour après jour, pour découvrir la «grenade parfaite».

Le cahier des charges de cette dernière est relativement simple. Son poids ne doit pas dépasser celui, maximum, qu'un drone Mavic DJ3 de la marque chinoise DJI (ou l'un de ses équivalent) peut emporter sans que ses capacités de vol ou son endurance ne soient obérées. Et, bien sûr, elle doit être capable de percer l'épais blindage d'un tank moderne, ce qui nécessite des caractéristiques dont tous les projectiles ne disposent pas.

The #UkrainianArmy is using some "homemade" kamikaze drones, built on the basis a powerful racing drone and equipped with a RKG-3 accumulative grenade.

A precise drop of grenade on Russian T-72B3M tank by Ukrainian drone. Another Russian tank of the same type was damaged.

Ukrainian drone with a drop-off

40mm grenade (<100$)

vs russian tank (millions of $$$)



Who would win? pic.twitter.com/2Mb7oUnnZ6 — Walter Report 🇺🇦 (@walter_report) September 29, 2022

Le tout fait un ensemble dont l'usage intelligent et à la créativité tous azimuts, depuis le début de la guerre, permet des ravages à prix discounts dans les rangs russes. Ou dans les rangs ukrainiens: si elles peinent à être aussi créatives et réactives, freinées par les lourdeurs de la bureaucratie militaire russe, les troupes de Moscou ne se privent pas non plus de ces petits bricolages létaux.

«La guerre, c'est de l'économie. C'est de l'argent, explique au NYT Graf, un militaire ukrainien en charge de cet atelier et de cette unité, situés dans l'Est du pays. Et si tu disposes d'un drone qui coûte 3.000 dollars et d'une grenade qui en coûte 200, mais que tu peux détruire un tank qui vaut 3 millions de dollars, alors ça devient intéressant.»

Très intéressant, même: c'est en partie ce qui explique pourquoi, comme d'autres conflits récents mais de manière beaucoup plus massive et visible, la guerre d'invasion de l'Ukraine par la Russie donne un rôle si importants à ces peu dispendieuses petites machines volantes, et aux mille et une manière de les transformer en vecteurs de mort, pour les blindés comme pour leurs occupants ou les troupes à pied.

A Russian BMP-3 crew abandons their dismounted infantry after taking a hit from a Ukrainian drone-dropped grenade from the 92nd Mechanized Brigade. The dismounted infantry is then targeted by additional grenades.



The dismounted infantry is then targeted by additional grenades. pic.twitter.com/ul2BAMQIvx — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 19, 2022

Самодельный механизм сброса обеспечивает высокую точность — смотрите на видео. А онлайн-съемка позволяет в том числе вести разведку. Получается дешевое и эффективное оружие против отдельных солдат pic.twitter.com/kmubVUuGdB — IanMatveev (@ian_matveev) April 29, 2022

#Ukraine️ : Drone Drops a Surprise



Ukrainian drone, 30mm grenade, Russian infantry



This footage showing a Ukrainian drone dropping a grenade on Russian infantrymen happened in Volodymyrivka (48.671271, 38.199235) near #Soledar pic.twitter.com/Gyizi52YV0 — Ukraine News 🇺🇦 (@Ukrainene) September 1, 2022

Alors Graf et ses collègues cherchent. Il testent, essaient, abandonnent, adaptent, reprennent, bricolent. La «grenade parfaite» doit faire, explique le soldat, 450 grammes exactement. Certains des explosifs dont disposent l'Ukraine, fournis par les occidentaux, pèsent moins; mais elles n'ont alors pas le pouvoir pénétrant nécessaire à la destruction d'un tank.

D'autres en revanche seraient d'idéales candidates si elles ne souffraient pas d'un embonpoint dommageable pour le drone qui va les transporter. Graf et les siens sortent alors les outils de précision et le courage du démineur, pour démonter les grenades et faire un peu de rétro-ingénierie.

De ces petits engins de précision et de mort, ils doivent sans commettre d'impair et ainsi que le décrit le New York Times essayer de comprendre les rouages et mécanismes, propres à chacun d'entre eux et pour lequel nul mode d'emploi n'est fourni par la France, l'Allemagne ou les États-Unis, qui les produisent et les envoient.

Pour gagner en poids, ils impriment de nouveaux corps en 3D dans un plastique plus léger que le matériau initial. Ils inventent un système d'attache et de déclenchement, adaptent le tout aux drones utilisés sur le front. Avec parfois, disent-ils, des accidents pour ceux qui, en bout de ligne, doivent manipuler ces munitions modifiées et dangereuses.

Graf explique au NYT que la DM5 n'est pas une mauvaise candidate, du moins contre les troupes à pied: son mécanisme explosif n'a pas été conçu pour pénétrer le blindage d'un tank. L'équipe travaille donc sur un autre modèle de base, venu d'ailleurs et aux caractéristiques différentes.

Celui-ci semble parfait pour ravager un tank de 3 millions de dollars mais, malgré tous les efforts de Graf et des siens, est encore quelques centaines de grammes trop lourd pour être parfait. La recherche et les bricolages continuent donc: le jeu en vaut la chandelle.