Les attaques contre les radars et brouilleurs russes le confirment: l'offensive ukrainienne est imminente

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, lancée le 24 février 2022, des équipements de guerre électronique et des radars russes ont été détruits, endommagés ou capturés par l'armée de Kiev à 133 reprises, infligeant à Moscou une perte financière supérieure à un milliard de dollars (910 millions d'euros), dévoile le cabinet de renseignement en sources ouvertes (Osint) Molfar, basé à Londres, mais principalement composé d'Ukrainiens.

«L'armée ukrainienne a détruit le plus grand nombre de brouilleurs et de radars russes dans la région de Kherson (12% du total), autour de Zaporijjia (9,8%), dans la région de Kharkiv (7,5%) et autour de Kiev (6,8%)», est-il détaillé. Quelque 0,8% des équipements de Moscou ont également été envoyés à la casse dans la région russe de Belgorod, et 0,8% en Crimée occupée.

À lire aussi L'Ukraine pourrait utiliser des armes inédites pour reprendre la Crimée

Parmi ces pertes, on dénombre notamment 11 Zoopark-1M –des radars servant à détecter les positions de l'artillerie adverse–, ainsi que 10 brouilleurs de radars Borisoglebsk-2 et 9 brouilleurs de communications satellitaires et mobiles Zhitel. Tout cela montre qu'il y a une intensification des opérations ukrainiennes contre ces équipements russes.

Signal faible

Or, relève Molfar, cette tendance a toujours précédé les contre-offensives ukrainiennes depuis le début de l'invasion russe: en mars 2022, 18 brouilleurs et radars russes avaient été détruits, juste avant la contre-offensive ukrainienne à Kiev et à Kharkiv; en septembre, l'armée ukrainienne avait éliminé 13 radars et systèmes de guerre électronique, avant de libérer de nombreux territoires dans le sud, notamment autour de Kherson.

À lire aussi Josiah Garcia, ou l'aspirant assassin le plus stupide du monde

Pour le mois de mars 2023, on constate une nette hausse du nombre de destructions: ce sont 34 brouilleurs et radars russes qui ont été mis hors d'usage. Ce qui semble confirmer que Kiev prépare une offensive imminente et d'ampleur, confortant ainsi les récentes déclarations du ministère ukrainien de la Défense. Et ce, malgré les doutes des États-Unis, dévoilés par la récente fuite de documents classifiés du renseignement américain.