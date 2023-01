C'est (presque) officiel: l'Ukraine attend désormais ses F-16

Après les chars lourds de combat, avec les annonces en cascade le 25 janvier de l'envoi de Leopard 2 et d'Abrams par les États-Unis ou les pays européens, c'est sans doute le dernier des tabous dans l'aide militaire de ses alliés à l'Ukraine.

La fourniture par l'occident d'avions de combat à Kiev, et de la multiplicité d'armements à plus ou moins longue portée qui peuvent leur être adjoints, est peut-être ce qui fera la plus grande différence dans la défense de l'Ukraine contre son agresseur Russe –ce qui, aussi, peut provoquer l'ire la plus violente de Moscou.

La maigrelette mais vaillante armée de l'air en jaune et bleu et ses héroïques MiG-29 ont réussi à tenir en respect sa réputée puissante homologue russe, lui faisant même craindre pour ses atouts les plus modernes et érodant sa puissance sur le long terme.

Mais alors que les grandes offensives au sol se préparent, et que le pays en entier reste à la merci des missiles envoyés en masse par Moscou, souvent par des bombardiers volant dans l'espace aérien biélorusse ou russe, c'est l'une des plus vieilles des requêtes du président Zelensky et de son administration: envoyez-nous des avions.

Un an plus tard, il semble que les choses se précisent, et de manière plutôt rapide. The War Zone rapportait ainsi il y a peu les propos du porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, qui a expliqué que les choses étaient déjà bien engagées, et que la prochaine réunion de Ramstein pourrait à ce titre s'avérer décisive.

President of Ukraine @ZelenskyyUa concluded his speech at the conference by calling for the next Ramstein meeting to provide longer-range missiles and F-16 fighter jets. pic.twitter.com/fhhlzxKZ6t — Ukrainian Air Force (@KpsZSU) January 20, 2023

«Nos pilotes militaires sont allés aux États-Unis, des fonds ont été alloués pour leur entraînement, a ainsi expliqué Yuri Ignat à l'organe officiel ArmyInform. Le type d'avion qui sera probablement fourni à l'Ukraine, et les conditions de l'entraînement de nos pilotes ont déjà été déterminés.»

S'il ne précise pas de quel type d'avion il s'agit, le secret est partiellement de polichinelle et tout semble pointer vers le F-16 –du moins dans un premier temps. Un peu plus tôt dans la semaine, les Pays-Bas se disaient ainsi prêts à fournir quelques uns de ces «Fighting Falcons» à l'Ukraine si elle en faisait la demande officielle.

Le 25 janvier, le constructeur du F-16, Lockheed Martin, expliquait de son côté être en capacité de fournir rapidement à l'Ukraine des appareils, si la décision venait à être prise par les alliés de Kiev. Frank St. John, «chief operating officer» de la firme, affirmait ainsi qu'«il y avait beaucoup de discussions en cours» quant à l'éventuelle livraison d'aéronefs de seconde main.

Selon lui, et comme l'a rapporté le Financial Times, Lockheed Martin s'apprêtait à «augmenter sa capacité de production de F-16 à Greenville, afin d'être en capacité d'appuyer tout pays décidant de procéder à un transfert dans les cadre du conflit en cours».

Le même jour, décidément décisif pour les annonces de transferts d'armes à l'Ukraine, l'ambassadeur américain auprès de l'OSCE, Michael Carpenter, déclarait que le pays qu'il représente appuierait la procédure de transfert de F-16 à Kiev si elle venait à être déclenchée.

🚨 BREAKTHROUGH: After #Netherlands announced they can supply F-16s to #Ukraine, we now have the following statement from US Ambassador to the OSCE Michael Carpenter:

US will support the transfer of F-16 fighter jets to Ukraine by allies. pic.twitter.com/Pk7Li0o5Fj — Igor Sushko (@igorsushko) January 21, 2023

Faucon, vrai atout

Si tout pointe vers le F-16, et alors que nombre d'autres options sont sans doute étudiées en parallèle, y compris françaises, c'est que l'aéronef dispose très précisément des mêmes avantages que le Leopard 2, le char lourd que l'Europe s'apprête à envoyer en masse à Kiev.

🇫🇷🇺🇦 "J'entends de nombreux experts parler de façon très élogieuse des avions français et de leurs pilotes. Je serais naturellement très heureux que les pilotes ukrainiens puissent être formés au maniement des avions français." @oleksiireznikov https://t.co/mKg1Ygox4z — OpexNews (@OpexNews) January 26, 2023

Bien que vieillissant, l'aéronef reste hautement capable et serait un apport de poids face aux jets et bombardiers russes; selon Yuri Ignat, deux escadres de douze F-16 suffiraient à Kiev pour faire la différence dans les cieux du pays.

En outre et peut-être surtout, le F-16 est très largement disponible, voire omniprésent et plutôt facile à trouver sur le marché de l'occasion pour quiconque s'en donne les moyens. L'un des appareils les plus largement vendus au monde, le F-16 est opéré par des dizaines d'armées de l'air qui, souvent, cherchent à le remplacer par des chasseurs plus récents comme le F-35 –c'est le cas précis des Pays-Bas par exemple.

Toute chose étant relative par ailleurs, fournir les appareils et l'indispensable logistique qui doit les accompagner pourrait être plutôt simple. Reste la question, plus complexe, de l'entraînement des pilotes ukrainiens à un appareil qu'ils ne connaissent pas. Être formé et efficace sur un nouvel avion de chasse ne se fait pas d'un claquement de doigts.

Et si les pilotes ukrainiens ont souvent expliqué que quelques semaines seulement leur suffiraient pour commencer à être à l'aise sur leurs nouvelles montures, le processus d'apprentissage et d'entraînement peut plutôt prendre plusieurs mois, raison pour laquelle des élus américains réclamaient de prendre de l'avance en la matière dès l'été 2022.

Nul ne sait si cette initiative a été suivie d'effet. Cela n'a du moins pas été le cas officiellement, mais il n'est pas impossible que des pilotes ukrainiens aient commencé à recevoir quelques leçons, aux États-Unis ou ailleurs, leurs homologues volant sur F-16 en Roumanie ou en Pologne ayant pu discrètement commencer à transférer un peu de leur savoir.

Il y a quelques jours, un colonel américain à la retraite et ancien diplomate au Kosovo, Jeffrey Fischer, expliquait que l'Ukraine pourrait également faire appel à une troupe de pilotes mercenaires pour piloter les F-16 que d'autres nations lui confieraient.

Les États-Unis ont commencer à confier à des firmes privées le rôle d'«agresseur» d'escouades servant à l'entraînement de ses pilotes officiels, comme les sociétés privées Draken International ou Top Aces par exemple, cette dernière étant d'ailleurs déjà équipée de F-16.

Comme le révélait récemment Intelligence Online, information reprise par de nombreux médias comme le Monde notamment, les jeunes retraités des armées de l'air occidentales font un riche vivier de talents, dans lequel d'autres institutions, comme l'armée de l'air chinoise, n'hésitent pas à piocher pour former ses propres élèves.

L'idée tient bien sûr du fantasme mais, sur le plan pratique, la renaissance en Ukraine d'un corps de volontaires des airs comme les mythiques Tigres Volants n'est pas tout à fait impossible. Misons plutôt sur des pilotes officiels décollant officiellement sur des F-16 qui leur ont été officiellement offerts par des alliés officiels: la chose pourrait arriver plus vite qu'on ne le croît.