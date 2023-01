En Ukraine, l'armée de l'air russe s'auto-détruit peu à peu (et pour longtemps)

Le conflit en Ukraine est un désastre aisément chiffrable pour la Russie. Le site spécialisé Oryx tient ainsi une liste précise et documentée des pertes matérielles des deux camps engagés dans la guerre, et les chiffres ont de quoi donner le tournis.

Depuis le début de l'invasion il y a onze mois, Moscou aurait ainsi déjà perdu plus de 8.500 pièces d'équipement, dont 1.600 chars détruits ou hors de combat, plusieurs milliers de véhicules blindés de divers types et des centaines de pièces d'artillerie.

01/01/23 Russian Losses in Ukraine as per the 🇺🇦 Ministry of Defense



ℹ️ English is in white text

(+) are newly added estimates#UkraineRussiaWar #UkrainianArmy #RussianArmy #NAFO pic.twitter.com/gj4yslkx6V — Ukraine War Now ✙ (@uarealitynow) January 1, 2023

Si le site ne s'occupe pas de compter les pertes humaines –le chiffre effrayant de 100.000 hommes tués ou blessés côté russe a été dépassé, selon un décompte américain–, il note le nombre d'aéronefs perdus par les forces aériennes russes (VKS).

Et là aussi, Moscou paie le prix fort de son invasion de l'Ukraine: 67t avions auraient été touchés et 63 abattus, dont 24 exemplaires du très utilisé Su-25 Frogfoot et 17 des plus modernes et coûteux Su-34 Fullback.

🇺🇦 🇷🇺 Vidéo impressionnante de l’éjection d’un pilote russe de Su-25 après avoir été touché par un missile ukrainien.#Russia #Ukrainepic.twitter.com/E15Mcu9b4m — air plus news (@airplusnews) October 23, 2022

#Ukraine air force had a good day yesterday. With Russia's still desperately trying to capture town of Bakhmut, Su-24m bomber downed near Lysychansk direction & Su-25 attack aircraft near Bakhmut. Also wreckage of Su-34 (pics) found from earlier downing. https://t.co/999V5MX3TO pic.twitter.com/1aIenIRZu5 — Glasnost Gone (@GlasnostGone) November 29, 2022

On March 5, 2022, Ukrainian villagers captured the pilot of a downed Russian plane somewhere near Chapaivka, Mykolaiv region pic.twitter.com/H7ea1Fvfoe — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) December 28, 2022

Malgré une supériorité en nombre incontestable, cette incapacité à se saisir des cieux ukrainiens tient à la fois de questions matérielles et d'une doctrine totalement inadaptée. Ces problèmes initiaux ont été très largement amplifiés par la livraison massive à l'Ukraine de multiples systèmes de défenses antiaérienne par ses alliés occidentaux, avec un objectif de protection réaffirmé par Volodymyr Zelensky lors de son discours du Nouvel An.

À lire aussi À Makiïvka une frappe des Himars ukrainiens aurait tué jusqu'à des centaines de mobilisés russes

Mais un rapport du Royal United Services Institute (RUSI), un cercle de réflexion britannique dont Business Insider a rapporté le travail, publié le 30 novembre dernier, met le doigt sur d'autres soucis et sur de mauvais choix. Des soucis qui, comme cette coûteuse guerre au sol, pourrait très durablement éroder la puissance de l'armée de l'air russe face au reste du monde.

Selon le RUSI, avant même que le conflit ne débute en février 2022, les VKS a ainsi sous-estimé les systèmes de détection et de destruction des défenses antiaériennes ukrainiennes, alors en sous-nombre mais dont la ténacité, les tactiques et le courage ont pourtant très vite provoqué de nombreuses pertes du côté russe.

Rapportant des calculs ukrainiens, le cercle de réflexion explique que l'armée de l'air russe n'est entrée dans le conflit qu'avec une centaine de pilotes véritablement entraînés au combat, un chiffre qui semble ridiculement bas, dû à un manque d'entraînement. Moscou a rapidement compris l'erreur et a cherché à extraire des vétérans de leurs retraites pour muscler ses forces aériennes.

En vrille

Mais le mal était fait, et il risque de se poursuivre des années encore, car le Kremlin s'est également résolu à envoyer au front –et dans les missions les plus dangereuses– des instructeurs chevronnés tirés hors des écoles dans lesquelles ils enseignaient. «La mobilisation d'instructeurs des écoles de pilotage vers le front entrave la capacité à générer de nouveaux pilotes, note le rapport du RUSI. L'armée ukrainienne a noté une présence plus nombreuse de pilotes très jeunes ou d'autres très âgés dans les forces aériennes russes, avec des pilotes expérimentés renvoyés au front.»

Business Insider note que cet écueil n'est pas inconnu des historiens. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Luftwaffe allemande a commis exactement la même erreur: envoyer de plus en plus d'instructeurs vers des missions mortelles, empêchant ainsi la bonne formation et l'entraînement solide de jeunes pilotes qui, avec l'avancée de la guerre, ont fait perdre qualité et efficacité à des forces aériennes nazies autrefois redoutables. De bons aéronefs mais des pilotes inexpérimentés et sans mentors ne font pas une bonne armée de l'air.

À lire aussi Ce jeune homme de 17 ans vient de révolutionner le moteur électrique

C'est donc là encore sur le long terme que le Kremlin entame sa propre puissance militaire, ce que ne manqueront sans doute pas de noter ses rivaux comme ses alliés pour d'autres conflits potentiels à venir.

Le RUSI note également que de sérieux problèmes de discipline et d'organisation ont coûté cher aux forces aériennes russes. La tendance atavique des forces du Kremlin à stocker carburant et munitions à proximité des aéronefs a créé des cibles particulièrement explosives pour les lointaines attaques ukrainiennes –la base de Voronej pourrait être la dernière victime en date.

Rumors in social media about two powerful explosions at the Russian airbase Baltimor near Voronezh city which is a hub of Su-34 combat support jets. It is also reported by the Directorate of Strat. Comms of Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/PRErzJI0nZ — Viktor Kovalenko (@MrKovalenko) January 2, 2023

#Ukraine: 8. Explosions were heard in #Voronezh, Russia last night, where SU-34 bombers are based 250km from UA. Also explosions at #Bryansk (pic) last night nr UA border and at #Simferopol & #Sevastopol this evening in #Crimea. UA forces busy! #tweet100 (Pic: @raging545) pic.twitter.com/WgxnTGjlB7 — Peter Clifford Online (@PeterClifford1) January 2, 2023

We were at the place of russian Su-34 crash in Bakhmut area on 2nd December! ✈️



And we now have the pilot’s helmet with his name written on it!🪖



What we’ve found - in the 🧵 pic.twitter.com/DardW1qtZv — Skala Battalion (@SkalaBattalion) December 5, 2022

Le fait d'oublier régulièrement d'enlever les caches sur les capteurs des avions envoyés à la bataille –un classique, selon le RUSI– n'est pas non plus idéal pour pouvoir imaginer emporter la victoire. Mais cette dernière n'est-elle plus déjà, pour Vladimir Poutine et ses fidèles, qu'une lointaine chimère?