Pour frapper loin et fort, l'Ukraine peut compter sur des «bombes ailées» JDAM-ER

L'Ukraine le clame, à raison sans doute, depuis des mois. Pour sa résistance et, plus encore, pour la contre-offensive qu'elle dit préparer pour le printemps qui vient, elle a besoin d'armes et de systèmes d'armes lui permettant d'allonger son uppercut et d'aller frapper l'ennemi russe, la logistique, ses matériels et ses bases, loin derrière le front.

Il y a quelques semaines, la Grande-Bretagne annonçait, sans plus de détails, la fourniture prochaine d'armes à longue portée. Par peur de l'escalade ou d'une utilisation hors des frontières historique de l'Ukraine, et malgré la pression, les États-Unis, quant à eux, se refusent toujours d'envoyer les fameux ATACMS, dont la portée de 300 kilomètres pourrait bouleverser le champ des possibles pour Kiev.

Elle ne reste pas pour autant les bras croisés. L'envoi de «Ground-Launched Small Diameter Bomb» (GLSDB), de petits projectiles lancés depuis le sol et dont la portée de 150 kilomètres pourrait offrir de belles opportunités à l'Ukraine, a été confirmé en début d'année.

Surtout, The War Zone a eu confirmation en début de semaine que l'Ukraine avait déjà commencé à mettre à profit, sur le terrain, des «Joint Direct Attack Munition» (JADAM) dont l'envoi n'a pourtant été révélé qu'il y a quelques semaines.

Utilisé sous sa forme JDAM-ER, le ER tenant pour «extended range» soit «portée étendue», l'objet est une drôle de chose. Il n'est pas une arme à proprement parler, mais un kit que l'on peut adjoindre à des bombes non guidées (les anglo-saxons parlent de «dumb bomb», de bombe stupide) de la ligne Mk 80, lancée par avion, afin de leur offrir un surcroît de portée et, surtout, une précision démoniaque.

Vole, vole, petite bombe

Il est ainsi ajouté à des bombes des plus classiques, mais aussi des plus lourdes, un système de guidage par GPS et inertiel offrant à des projectiles autrement beaucoup moins malin une très grande précision.

En plus d'une nouvelle queue leur permettant de se diriger en vol, des petites ailes peuvent également leur être adjointes, se dépliant une fois la bombe lâchée par son aéronef. Les JADAM-ER gagnent alors une portée pouvant aller jusqu'à 45 miles (72 kilomètres), si du moins ils sont lancés dans des conditions optimales.

L'avantage est immédiat: cela offre à l'aviation qui les utilise la capacité de frapper des cibles distantes –les 45 miles dépassent de quelques encablures la portée des munitions les plus efficaces des Himars– avec la puissance qu'offrent bombes classiques, dont la charge explosive peut approcher la tonne.

Allant un peu plus loin dans le fantasme, Forbes note même que des cibles stratégiques pourraient ainsi être visées sur le territoire russe –ce que l'Ukraine ne se refuse pas avec ses propres drones, sur des cibles exclusivement militaires et avec des résultats souvent spectaculaires.

Des bunkers, des ponts, des bâtiments peuvent ainsi être visés et détruits, du moins si les bombes peuvent être envoyées. Car c'est la limitation principale du système, en l'occurrence en Ukraine: cette portée maximale ne peut s'atteindre que si la JADAM-ER est envoyée d'une altitude que les aéronefs ukrainiens évitent généralement, pour éviter la destruction par les défenses anti-aériennes russes.

The War Zone, ainsi que le gradé américain ayant confirmé au média l'utilisation sur le terrain de JADAM-ER, note qu'il est possible aux aéronefs ukrainiens –en l'occurrence et a priori les quelques MiG-29 et Su-27 encore vaillants– de faire leur approche à basse altitude, comme ils le font habituellement, puis d'effectuer une cloche au sommet duquel ils peuvent lancer leur mortelle cargaison, avant de revenir vers le plancher des vaches.

En attendant peut-être mieux et aux côtés de missiles de construction domestique Vilkha-M récemment dévoilés mais a priori disponible en petite quantité, les JADAM-ER offrent donc à l'Ukraine une nouvelle option intéressante.

En sus des ATACMS, l'une des étapes suivantes pour l'occident pourrait être la fourniture des avions modernes permettant de lâcher ces JADAM-ER et d'autres types d'armes plus aisément sur leurs cibles. À ce titre, les États-Unis ont annoncé cette semaine que deux pilotes ukrainiens étaient déjà sur leur sol pour une évaluation, destinée à estimer le temps nécessaire à leur formation sur des aéronefs occidentaux, des F-16 en l'occurrence.