En Ukraine, les camionnettes Fiat deviennent de redoutables armes anti-aériennes

En Ukraine, la guerre contre l'envahisseur russe continue, et les soldats ukrainiens se battent avec ce qui leur tombe sous la main. NLAWs britanniques, Stingers, Javelins américains... la plupart du temps, les armes disponibles sont celles contenues dans le dernier arrivage d'aide occidentale.

Mais l'armée ukrainienne est pleine de ressources, et arrive parfois à combiner plusieurs arrivages afin de créer des armes hybrides. Après les buggys antichar, ce sont des pickups anti-aériens qui ont été aperçus sur le champ de bataille, cette fois par The War Zone.

Les soldats ukrainiens ont en effet récemment reçu de la part de la fondation Come Back Alive («Revenez vivants»), qui a collecté des millions d'euros de dons, un nombre non communiqué de pickups Fiat modèle Fullback.

Fin avril, la Norvège a envoyé à l'Ukraine une centaine de missiles Mistral, ainsi qu'un nombre non précisé de lanceurs. Les Mistrals sont des armes conçues par l'entreprise française MBDA Missile Systems. Équipés d'un guidage par infrarouge passif et d'une charge explosive de 3 kilos, ces armes sont des MANPADS, ou missiles sol-air portatifs.

Franken-MANPADS

Seulement, les Mistrals norvégiens proviennent de la marine nationale du pays, et arrivent livrés avec un pied fixe et un endroit pour s'asseoir. Ils ne sont donc pas aussi portables que les NLAWs et autres Javelins.

Comme le révèlent des photographies publiées par Come Back Alive, ces lanceurs ont été montés sur la benne arrière des pickups italiens, afin de les transformer en véhicules anti-aériens.

The Armed Forces of Ukraine have received Mistral man-portable anti-aircraft missile systems. @BackAndAlive Charitable Foundation published photos of the military equipped with Mistral MANPADS.



Details: https://t.co/LhKWl04xvc#ArmUkraineNow #StandWithUkraine — Militarnyi (@militarnyi_en) May 4, 2022

«Les groupes mobiles équipés de MANPADS doivent être rapides. […] Ces véhicules sont robustes et rapides, ils pourront aider à frapper des cibles mouvantes», explique sur Facebook le directeur du département militaire de la fondation.