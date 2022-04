En Ukraine, les camions russes bricolés avec trouille semblent sortir de «Mad Max»

Nous nous sommes déjà fait écho ici-même de la manière dont les blindés russes et les hommes qui les opèrent, terrifiés par les constantes pertes infligée par l'ennemi ukrainien et son usage massif et efficace des missiles type Javelin, NLAW ou Panzerfraust, ont tenté de bricoler leurs camions ou chars pour les rendre moins vulnérables.

Il y a la désormais fameuse (et très moquée) «cope cage», ces drôles de pergolas métalliques montées à la hâte au-dessus de la tourelle des chars russes, avec le secret espoir qu'elle puisse, peut-être, repousser le Javelin qui la vise: sans surprise, ça ne marche pas.

128th brigade of the Ukrainian forces destroyed a Russian T-72B3 with cope cage with a Javelin strike. pic.twitter.com/wAOBU1BGhK — Arslon Xudosi 🇺🇦 (@Arslon_Xudosi) March 30, 2022

On a également vu les camion de ravitaillement en carburant, nerf de la guerre dont les unités russes semblent souvent manquer du fait d'une logistique plus que défaillante, utiliser rondins, troncs ou palettes de bois pour tenter d'échapper au feu ukrainien, qui les vise logiquement en priorité. Sans surprise, ça ne marche pas non plus.

Thomas Newdick, pour le site américain The Drive, a continué à surveiller sur Twitter ces découvertes de véhicules sur-blindés dans un artisanat le plus total, qui en disent long sur la marche de la guerre en cours.

Leur conclusion est simple et, s'il ne s'agissait pas d'une guerre terriblement meurtrière, pourrait être drôle: les blindés de la supposée glorieuse armée russe, que l'on dit regrouper ses forces pour un assaut massif sur le Donbass, ressemblent plutôt à une collection de véhicules tout droit sortis de Mad Max.

Le temps des bouts de bois attachés à la va comme je te pousse sur le KamAZ, camion de base de l'armée russe, a fait place à une créativité débridée et des associations pour le moins osées.

Quite interestingly, the armor added to this destroyed Russian KamAZ truck is the engine hood of an MT-LB APC.



The Russians are cannibalizing their armored vehicles to up-armor their supply trucks! https://t.co/YCSWBHerJS pic.twitter.com/UYAuVzMhv1 — Kemal (@kemal_115) April 4, 2022

This Russian truck needs to work on its camouflage a bit more... pic.twitter.com/hnxflKvzXB — Matthew ⚡ thespainreport.eth (@matthewbennett) February 23, 2022

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les camions russes en particulier ressemblent à tout mais surtout à n'importe quoi, voire à rien. Ils sont parfois recouverts d'un léger camouflage de brindilles dont la candeur laisse pantois, accrochent des gilets par-balle aux fenêtres pour tenter de se «sécuriser» d'éventuelles embuscades, récupèrent sur d'autres blindés de lourdes plaques de métal pour tenter de renforcer ce qui peut –ou ne peut pas vraiment– l'être.

Les plus impressionnants, et sans doute les plus efficaces, sont ces camions repérés à plusieurs exemplaires dans la région de Kharkiv, et sur lesquels a été soudée une épaisse cage de fer, adaptée aux dimensions de la cabine du véhicule: on reste ici dans l'artisanat, mais il semble plus évolué.

Another Uparmored Russian truck in Kharkiv Oblast. https://t.co/SFe30TtYHe pic.twitter.com/G6QkuTb6VD — Rob Lee (@RALee85) April 6, 2022

Tout ceci prouve encore une fois, si besoin était, que les Russes ne partent pas au combat tranquille et que les Ukrainiens font peur. Selon Oryx, qui tient un décompte indépendant (et logiquement sous-estimé) des matériels perdus par les forces du Kremlin, la bagatelle de 2.770 véhicules auraient été perdus par l'envahisseur, dont 1.456 détruits, 39 endommagés, 234 abandonnés et 1.041 capturés.