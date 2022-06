Avec les bonnes armes, Severodonetsk pourrait être reprise «en deux ou trois jours»

De toutes les villes de tous les fronts de l'actuelle guerre dans l'est de l'Ukraine, celle de Sevierodonetsk est sans doute, en ce moment-même, la plus importante, vitale pour la survie des espoirs ukrainiens de ne pas définitivement laisser l'est du pays entre les mains de la Russie.

Récemment en visite risquée sur ce front de l'est où une pluie d'artillerie digne de la Première guerre mondiale ne cesse de pleuvoir, le président du pays, Volodymyr Zelensky, a été très clair sur le sujet.

Selon lui c'est tout le sort du Donbass et de l'est de l'Ukraine qui se joue dans ces âpres combats de rue, où la Russie progresse mais où l'Ukraine résiste, entre offensives et contre-offensives, et tente de ne pas perdre ce dernier bastion de la région de Luhansk.

Renversement

Gouverneur de la ville, Serhiy Haidai pense pourtant que rien n'est perdu, et que la situation peut être renversée, et ce malgré une situation extrêmement tendue –la ville semble être majoritairement aux mains des Russes, et les pertes ukrainiennes semblent colossales. Il faudrait pour réussir un tel renversement militaire un appui urgent et massif en matériels de la part des pays occidentaux.

Plus spécifiquement, Haidai comme le reste des officiels du pays continuent de réclamer à corps et à cri l'envoi de plus d'armes à longue portée, à l'image des lance-roquette M270 récemment promis par le Royaume-Uni, ou des canons autoportés Caesar français, dont six exemplaires supplémentaires pourraient bientôt rejoindre l'Ukraine.

«Si nous obtenons ces armes occidentales à longue portée rapidement, un duel d'artillerie pourra commencer, les Soviets perdront l'ouest et nos défenseurs pourrons nettoyer Sevierodonetsk en deux ou trois jours», a ainsi expliqué l'édile sur Télégramm, comme le rapporte Business Insider.

Cela semble certes peut-être un brin optimiste. Mais c'est aussi une manière très concrète de rappeler à quel point, dans le duel d'artillerie que constitue cette grande guerre du Donbass, ces armes à longue portée peuvent radicalement changer la donne en donnant un avantage technique et tactique crucial aux forces ukrainiennes, qui font difficilement face à un déluge de feu.