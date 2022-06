L'Ukraine se sert de drones chinois commandés sur AliExpress pour frapper une raffinerie russe

Le 22 juin émergeaient dans les médias et sur les réseaux sociaux les images et vidéos d'une raffinerie de pétrole située dans la région de Rostov, en Russie mais à quelques encablures seulement de l'Ukraine, frappée par ce qui semblait être les attaques successives de deux drone-suicide.

Moscou Russie pointait logiquement l'Ukraine du doigt, qui pour sa part avait peut-être réussi à paralyser en partie une infrastructure importante pour la conduite des opérations militaires du Kremlin dans le Donbass.

«Résultant d'une action terroriste depuis la frontière ouest de la région de Rostov, deux drones ont frappé les installation technologiques de Novoshakhtinsk», communiquait peu après ladite raffinerie.

Il était précisé peu après par les autorités de la région que les débris de deux appareils avaient été retrouvés, mais que l'attaque n'avait fait que des dégâts matériels.

Comme l'explique The Drive, des vidéos des instants précédant le «bombardement» ont vite émergé, montrant les formes de ce qui semble être les deux kamikazes responsables de l'explosion.

Incredible footage of what is said to be a Kamikaze attack by Ukrainian loitering munition on Novoshakhtinsky oil refinery in Rostov region, Russia.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/AE3Oi9Df2h — BlueSauron👁️ (@Blue_Sauron) June 22, 2022

C'est alors que les experts de Twitter se sont mis en branle, cherchant à déterminer quel modèle d'appareil avait bien pu être utilisé par l'Ukraine pour mener son opération suicide.

Pouvait-il s'agir de Bayraktar TB2, l'un des héros volants de la guerre en Ukraine? À l'instar des drones aperçus dans les cieux de Novoshakhtinsky et visibles dans les vidéos et captures diffusées peu après l'attaque, l'appareil turc dispose d'une double queue. Les similitudes s'arrêtent néanmoins là: les empennages des deux appareils n'ont rien à voir.

Même chose pour les drones ukrainiens PD-1 ou PD-2: la partie arrière des appareils incriminés ne ressemble pas à celle de ces aéronefs de fabrication locale utilisés par Kiev depuis le début de l'invasion russe.

This was not a PD-1 or PD-2 drone unless variants exist with vertical tail rudders pic.twitter.com/P2aH0QJKOp — Klaus Eriksen (@Fireblade577) June 22, 2022

Une autre théorie a cité l'utilisation de drones russes Forpost, sur lequel l'Ukraine aurait pu mettre la main ces derniers mois, remettre en état et renvoyer à l'envoyeur, comme un mortel cadeau. peu probable, d'autant que là encore, des différences assez nettes sont visibles entre les deux types de drones.

Certains observateurs ont alors noté que les drones attaquant la raffinerie de Novoshakhtinsky ressemblait trait pour trait à un appareil que n'importe quel quidam peut commander sur AliExpress, l'un des Amazon chinois, pour la modique somme de 5.000 à 10.000 dollars environ (frais de port non inclus), selon les vendeurs.

It wasn't a TB2, and the Ukrainian PD-1 and PD-2 don't look like that. This however, looks more like it https://t.co/kTxAKB0PZs — Mike Yeo 杨启铭 (@TheBaseLeg) June 22, 2022

Nommé Skyeye, l'appareil offre selon le site et ainsi que le rapporte The Drive les spécifications suivantes: fabrication en fibre de verre, vitesse maximale de 150 kilomètres par heure, poids maximal à l'envol de 90 kilos avec capacité d'emport de 30 à 45 kilos, etc.

Ce n'est ni la première fois que l'Ukraine utilise des drones sortant quelque peu de l'ordinaire militaire, ni la première fois qu'elle frappe la Russie sur ses terres, parfois grâce à des missions à très haut risque.

Mais si cette attaque d'une raffinerie par un drone commandé sur AliExpress devait se confirmer, c'est une preuve supplémentaire que les défenses anti-aériennes russes ont quelques ennuyeux défauts, pour dire le moins. C'est également une démonstration de plus que les règles, les méthodes et, surtout, le commerce de la guerre moderne ont très largement changé. Le monde entier observe, et en prend de la graine.