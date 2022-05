Bières, appâts de pêche et grenades: les folles transformations des drones ukrainiens

Drôle d'histoire que raconte, une fois de plus, l'excellent The War Zone, quelques jours après que nous avons rapporté la radicale adaptation à la guerre de drones de loisirs plutôt basiques.

Une entreprise néerlandaise aurait, spécifiquement pour les forces ukrainiennes, inventé pour l'adjoindre à un drone commercial commun un magasin à grenades ou mortiers, capable de délivrer de multiples petites bombes sur ses cibles.

This is amazing, a company from the Netherlands had developed a drum magazine system for dropping mortar rounds from commercial drones. The future battle field is going to be about countering drones. https://t.co/igvo9V2KfQ pic.twitter.com/WM39fyD2HV — Def Mon (@DefMon3) May 14, 2022

Comme l'explique le site, ce petit panier à grenades volant a peut-être déjà été vu en action au travers d'une vidéo croisée ces derniers temps sur les réseaux sociaux. On y voit, depuis le ciel, quatre obus de mortiers d'une taille compatible avec ceux logeables dans le magasin vu plus haut, lancés sur ce qui semble être un char T-72.

La transformation d'un drone de loisir tout à fait commun en un lanceur de grenade, un phénomène déjà vu dans d'autres guerres récentes comme en Irak ou en Syrie, est déjà en soi un développement intéressant sur le plan tactique.

Le fait de pouvoir démultiplier les frappes de ces bombes légères sur une même cible, ou de viser plusieurs cibles lors d'un même vol, est à l'évidence encore plus utile aux armées qui utilisent l'engin.

À lire aussi Un drone de loisir ukrainien lâche une grenade DIY à travers le toit ouvrant d'un véhicule russe

Le plus curieux dans cette affaire est que certains observateurs expliquent –sans pourtant apporter le moindre début de preuve– que ce magasin à grenades inventé par la firme néerlandaise non-spécifiée pourrait être adapté de recherches d'Heineken destinées à un tout autre type de mission, moins mortelle bien que l'alcool le soit aussi: la livraison de bières.

La pêche à la mort

La créativité quant à l'adaptation des drones et objets les plus communs à de nouvelles missions de mort n'a semble-t-il pas de limite. Sur Twitter, le très actif et très suivi Ukraine Weapon Tracker montrait ainsi une autre drôle de transformation: celle de «bombes à appâts», utilisées par les pêcheurs 2.0 et facilement trouvables dans le commerce, en réceptacles à grenade.

#Ukraine: UA forces continue further development of ways to deliver munitions from commercial drones - this time they adapted fish bait bombs, placing ordinary F-1/RGD-5 grenades inside.



Note that the UZRGM fuze can be modified to remove the delay, causing an instant explosion. pic.twitter.com/vQokEqKWMg — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 17, 2022

Quant aux Russes, pourtant en toute logique dotés de quantités importantes de matériels purement militaires, ils ne s'en laissent pas compter dans cette course aux recyclages bizarres d'objets domestiques en vecteurs de la mort tombée du ciel.

Des vidéos montrent ainsi des grenades contenues dans un mug en porcelaine ou un verre en plastique lancées sur des positions Ukrainiennes depuis ce qui semble être des drones «basiques». La nature molle ou cassable du contenant est supposée permettre l'explosion de la grenade lors de son contact avec la cible.

Reportedly footage of DNR forces using a drone to drop a porcelain mug with a grenade in it onto a Ukrainian position in Azovstal. https://t.co/QThsEPNIkM pic.twitter.com/BWNhyAJJfB — erich_auerbach (@zcjbrooker) April 15, 2022

Video of a Russian UAV dropping a grenade (RGD-5?) in a plastic cup on Ukrainian positions. https://t.co/PwRxPudXH5 pic.twitter.com/9vrOkk9mn3 — Rob Lee (@RALee85) May 16, 2022

On peut bien sûr regretter que cette inventivité et ces compétences techniques soient utilisées en temps de guerre et pour semer le trépas, plutôt qu'en temps de paix pour améliorer le monde.

Mais les armées des grandes nations, comme leurs forces de l'ordre en général, doivent prendre note de ce qui se passe en Ukraine: la capacité à abattre cette menace des drones domestiques est clairement en train de devenir vitale sur tout champ de bataille, et le Pentagone notamment y travaille très activement.

Surtout, les techniques montrées ici, facilement reproductibles pour quiconque dispose d'un bagage de bricoleur du dimanche un peu plus doué que la moyenne, pourraient également être utilisées en dehors d'un contexte guerrier, par des terroristes notamment.