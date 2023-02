En Ukraine, des drones de course FPV équipés de RPG sèment la terreur

Nous avons expliqué par ici à de multiples reprises à quel point les drones commerciaux, ces petits quadcoptères que vous pouvez trouver près de chez vous, pouvaient provoquer ravages et terreurs dans les rangs ennemis depuis le début de la guerre d'invasion de la Russie en Ukraine –c'est même le cas depuis 2014 et l'invasion du Donbass.

L'Ukraine, ses militaires, ses techniciens et ses ateliers spécialisés –dont certains cherchent encore la grenade parfaite pour cette mort discrètement lancée du ciel– a donc acquis une expertise qui semble ne pas connaître de limites.

À lire aussi Le bataillon Bratstvo, l'unité ukrainienne qui mène sabotages et attentats en territoire russe

Ces dernières semaines ont ainsi vu fleurir, sur divers canaux Telegram, sur Reddit, sur Twitter ou YouTube, les images ahurissantes de la dernière tendance en cours, que l'on doit en partie aux bricolages et créations de l'atelier FlyMod d'Odessa comme l'explique Motherboard.

La terreur low-cost

Les petits malins ukrainiens ont ainsi réussi à fixer des munitions de RPG –de puissantes armes anti-chars– à des drones de course dits FPV (pour «First Person View»), souvent pilotés en vision à la première personne, pour les propulser à haute vitesse contre des blindés russes.

Remember this?



Yes, it can fly.



Ukrainian FPV kamikaze drone attack on Russian IFV with 85mm PG-7V warhead. pic.twitter.com/easUylWKga — Clash Report (@clashreport) January 29, 2023

Eastern Ukraine, Ukrainian forces from the Omega Special Forces Anti-terrorism Detachment target Russian armored vehicles and positions with explosive-equipped FPV drones. pic.twitter.com/Jv0jrTNMU9 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 28, 2022

Ukraine $350 racing drone + RPG ammunition. WTF pic.twitter.com/fBW7U0VgiK — 아이야~ (@exoLedlight) January 13, 2023

Additional FPV drone attack on a Russian BMP from the Ukrainian Omega Special Forces unit. https://t.co/xhau6Gupzm pic.twitter.com/iNE3A2k9xs — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 2, 2023

Les avantages sont évidents: souvent fait maison avec des pièces génériques par des passionnés, un petit drone de course tel que ceux préparés par dizaines dans ces vidéos ne coûtent que quelques centaines de dollars.

Bien moins que d'autres modèles chinois comme ceux vendus par la marque-star du moment DJI, et infiniment moins que les très coûteux (mais très efficaces) drones kamikazes de type Switchblade fournis par les alliés occidentaux de Kiev.

À lire aussi Hélices toroïdales: en mer comme dans les airs, la révolution du silence

Difficile de déterminer à partir de ces quelques images si la chose est explosive comme elle semble pouvoir l'être. Une chose est certaine néanmoins: cela constitue à (très) peu de frais et entre les bonnes mains –celle d'une unité se faisant connaître sous le nom d'Omega M2, une arme particulièrement effrayante pour quiconque passe quelques heures par jour entre les murs métalliques d'un blindé à la merci de ces kamikazes low-cost.