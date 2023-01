Un drone kamikaze Shahed-136 de Moscou coûte 20.000 dollars à produire, mais 500.000 à abattre

Plus tôt dans la semaine, nous nous faisions échos des grands progrès réalisés par les défenses anti-aériennes ukrainiennes face aux missiles et, surtout, face aux vagues sans pause de drones kamikazes sous lesquelles le Kremlin, que l'on dit bientôt à cours de projectiles de croisière, tentait de noyer son voisin.

🔸 Les forces armées ukrainiennes ont abattu un missile russe à l'aide d'un MANPADS. pic.twitter.com/4u5JS1WBMg — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) December 29, 2022

The operator of MANPADS "Igla" from the 4th operational brigade of the National Guard intercepts a Russian cruise missile over Kyiv. pic.twitter.com/pYRkfGIMEq — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 29, 2022

Ukrainian military intelligence says examination of missile debris indicates that Russian military use missiles produced in Russia in Q4 2022. This means that Putin's regime has no more stocks left so they have to use what they produce right away. https://t.co/MEJrqUUeZQ — Alex Melikishvili (@A_Melikishvili) January 2, 2023

Grâce à ses talents propres, à son aviation aux aguets, aux matériels occidentaux qui déferlent sur le pays et à l'usage efficace qui en est fait, l'étroit maillage mis en place par les défenses anti-aériennes ukrainiennes pour contrer la menace russe commencent donc à être plutôt efficaces.

C'est particulièrement en ce qui concerne les Shahed-136, ces «mobylettes volantes» produites par l'Iran et commandées en masse par Moscou. Plus de 500 d'entre eux ont été lancés depuis leur arrivée entre les mains du Kremlin –84 pour les seules 48 heures entre le dernier jour de 2022 et le premier de l'année tout juste entamée.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, en 48 heures en 2023, ce sont 84 drones kamikazes iraniens Shahed qui ont été abattus au dessus de #Kyiv, contre 500 depuis le début de la vague en septembre #UkraineWar — Stéphane Siohan (@stefsiohan) January 3, 2023

Si la menace physique reste réelle et permanente, notamment sur les infrastructures énergétiques critiques de l'Ukraine, si les dégâts psychologiques sur les populations civiles ukrainiennes visées sont réels, la situation semble donc s'améliorer, et ce plutôt rapidement.

Chère mobylette

Du moins sur le court terme. Car un article du New York Times a, il y a quelques jours, mis le doigt sur une question qui pourrait s'avérer cruciale avec le temps. Si l'Ukraine réussit désormais à se débarrasser d'une majorité de ces horribles petits kamikazes volants à l'infernal bruit de scooter, cela ne signifie pas que l'opération soit gratuite pour elle, ni pour ses alliés qui lui fournissent certaines de ses défenses.

Interrogé par le quotidien new yorkais, Artem Starosiek, consultant pour la firme ukrainienne Molfar, affirme ainsi qu'il peut être jusqu'à sept fois plus cher pour Kiev de descendre un Shahed-136 que pour Moscou de l'acheter. Le Shahed-136 est une machine plutôt rustique, dont le coût de fabrication est estimé par Molfar à 20.000 dollars pièce –un prix plutôt discount dans le généralement très coûteux domaine de la défense.

Mais les missiles et munitions qui servent à alimenter certains des systèmes de défense utilisés par Kiev, les efficaces et précieux NASAMS par exemple, coûtent horriblement cher. «Le coût d'un tir d'un missile sol-air peut varier de 140.000 dollars pour un S-300 de l'ère soviétique à 500.000 dollars pour le projectile américain d'un NASAMS», écrit ainsi le NYT.

Utilisées dans le cadre de ses défenses anti-aériennes, certaines armes utilisées par l'Ukraine coûtent moins cher à utiliser. C'est le cas par exemple des obus des Gepard 2 fournis par l'Allemagne, une «flak» qu'un guidage par radar rend très efficace.

Le quotidien américain explique en outre que les forces ukrainiennes sont devenues plutôt douées pour abattre des Shahed-136 avec des armes conventionnelles depuis le sol, voire avec leurs simples fusils.

Mais Moscou s'est déjà adaptée, en procédant désormais à des attaques nocturnes plutôt que diurnes, rendant ainsi les «flying mopeds» plus difficiles à viser par un humain au sol, ou par l'un des pilotes de l'aviation du cru, elle aussi très utilisée contre la menace. Elle les fait également voler à plus basse altitude, afin d'être moins détectables en amont par les radars ukrainiens.

AMAZING FOOTAGE: Ukrainian air defense in action in Kyiv during a recent overnight Russian drone attackpic.twitter.com/GIH1jGM4Tf — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) January 3, 2023

Sur le long terme, et comme c'est le cas depuis le début de cette guerre, voire depuis le début que la guerre est guerre, le nerf de cette dernière sera donc industriel et financier: qui, de Moscou ou de l'Ukraine et de ses alliés, craquera le premier sur le plan financier, économique et industriel?

On sait que le Kremlin œuvre à d'étroits rapprochements techniques et industriels avec l'Iran, notamment pour tenter de produire sur son propre sol, et à un coût encore moindre, ces fameux Shahed-136. Moscou sait que leurs lancements massifs ne détruira désormais sans doute plus grand chose –hormis les finances de l'Ukraine, et des pays qui la soutiennent.

Cette dernière, précise l'analyste de Chatham House Mathieu Boulègue au journal américain, a elle aussi commencé à adapter ses tactiques. Comme l'ont montré de récentes attaques, notamment sur l'aéroport d'Engels, elle contre-attaque de plus en plus profondément en territoire russe, notamment dans un but de dissuasion.

Mais comme pour le reste, comme au sol, elle devra aussi continuer à tenir bon –et continuer à tenir ses stocks de coûteuses munitions– pour parvenir à repousser la Russie dans ses cordes. Les sanctions économiques et technologiques prises par l'occident contre elle et contre Téhéran auront aussi leur rôle à jouer. Le démontage de Shahed-136 a montré que, tous produits en Iran qu'ils soient, ils sont bourrés d'éléments fabriqués à l'Ouest.