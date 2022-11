Les États-Unis vont-ils fournir des drones MQ-1C «Gray Eagle» à l'Ukraine?

Écartée par Washington de peur d'entraîner une «escalade» de la part de Moscou, l'idée traîne depuis des mois –et ladite escalade atteint déjà chaque jours de hauts sommets, alors que l'Ukraine ploie sous les missiles, bombes et drones russes.

Puisqu'ils se refusent jusqu'à maintenant à fournir à l'Ukraine des jets de combat, bien que cela ne soit pas impossible dans le futur, les États-Unis pourraient envoyer vers Kiev une poignée de leurs drones les plus avancés.

Aux côtés notamment du fameux TB2 de la firme turque Bayraktar, qui dans les mains ukrainiennes et face à la Russie fait merveille depuis le début de la guerre d'invasion en février, le MQ-1C «Gray Eagle» de General Dynamics serait un parfait candidat.

Capable d'emporter et tirer de redoutables missiles ou bombes comme le Hellfire ou les GBU-44 notamment, de voler pendant 27 heures à une altitude de 25.000 pieds avant de devoir être ravitaillé, le Gray Eagle est une version musclée du fameux MQ-1 Predator.

Le MQ-1C serait une réponse possible à l'usage par Moscou de drones commandés à l'Iran, notamment les Shahed-136, dont il se dit qu'elle pourrait d'ailleurs rapidement manquer avant d'autres livraisons.

Aigle noir

C'est du moins ce pour quoi militent des législateurs démocrates et républicains américains, comme le relate le Wall Street Journal. Dans une lettre envoyée le 22 novembre au secrétaire à la défense Lloyd Austin, seize d'entre eux militent ainsi publiquement pour l'envoi de MQ-1C «Gray Eagle» à Kiev.

«Les avantages à long-terme d'une fourniture de MQ-1C à l'Ukraine sont nombreux, et ont le potentiel de faire tourner le cours stratégique de la guerre en faveur du pays», écrivent les élus ainsi dans leur supplique.

«Les attributs opérationnels du système –disponibilité, survivabilité et exportabilité– complètent les armes déjà utilisées par l'Ukraine et augmenteront la létalité de son armée», poursuivent-ils, précisant qu'il ne faudrait que 27 jours pour entraîner des spécialistes de Kiev à utiliser l'appareil et ses redoutables missiles.

De tels appareils, continuent les requérants, «pourrait trouver et attaquer des navires russes en mer Noire, brisant ainsi son blocus militaire et allégeant les pressions sur l'économie ukrainienne et les prix globaux de l'alimentation». Ils pourraient également aider Kiev à casser les lignes et approvisionnements logistiques russes, comme les Himars le font, avec une portée largement plus grande néanmoins.

Le Pentagone explique continuer à étudier la question. L'envoi de MQ-1C à l'Ukraine n'est pas sans poser de questions de sécurité, est-il noté, l'appareil étant doté de capacités, notamment le «Multi-Spectral Targeting System» de Raytheon, que les États-Unis n'aimeraient sans doute pas voir tomber dans les mains d'une nation rivale comme la Russie.

Des Gray Eagle modifiés et privés de certains de ces secrets pourraient néanmoins être envoyés, expliquaient récemment des officiels américains à CNN.