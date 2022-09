Les États-Unis veulent construire plus, beaucoup plus de Himars

Si le Pentagone avait de quelconques doutes sur l'utilité, sur le terrain, de ses M142 «High Mobility Artillery Rocket Systems», mieux connus désormais sous leur appellation réduite Himars, l'utilisation sur le terrain ukrainien par les troupes de Kiev de ces lance-missiles à longue portée, et les progrès territoriaux ébouriffants qu'ils ont appuyés ces derniers jours, les ont définitivement étouffés.

Sans doute parce qu'il prévoit d'en envoyer encore quelques palanquées en Ukraine, où un conflit et une aide militaire sur le long-terme sont désormais clairement envisagés par le Department of Defense, le gouvernement américain cherche ainsi à se renseigner sur la possibilité pour Lockheed Martin, ou d'autres firmes, d'accélérer la cadence de production.

Dans le scénario le plus élevé de 96 engins par an entre 2024 et 2028, le Pentagone pourrait ainsi acquérir près de 500 nouveaux Himars, maintenance, pièces détachées et éventuelles modernisation incluses. Cela doublerait le nombre d'engins actuellement en circulation, et prouve la passion incandescence qu'ils déclenchent ces dernières semaines.

Mais ces Himars ne sont pas tous destinés aux armées américaines. Comme le note Business Insider, d'autres nations ont fait l'acquisition de M142: la Roumanie en possède déjà 18 et a l'autorisation pour en acheter 54 de plus, Singapour en compte 18 et la Jordanie 12.

La Chine en ligne de mire

Le nouveau client le plus gourmand pourrait être Taïwan. Les tensions ne cessent de croître avec le voisin et ennemi chinois, les drones de ce dernier ne cessant de harceler les nerfs de Taipei au point de déclencher des réponses armées.

Dans ce contexte, et le regard sans doute également porté vers l'Ukraine et ses succès, la République insulaire a annoncé sa volonté d'acheter 29 Himars, 18 de plus que ce qu'elle possédait jusqu'ici, et peut-être plus à l'avenir grâce à des budgets militaires musclés.

Selon Taipei, qui auparavant misait sur un système d'artillerie plus classique de type Paladin, les missiles des Himars, leur portée et leur précision seraient les plus à même de détruire les barges de débarquement chinoises, bien avant qu'elles n'atteignent ses côtes.

Quant à l'Ukraine, sa récente progression, permise notamment par la destruction préalable de la logistique russe par les Himars, lui permet de réclamer à l'occident, et notamment aux États-Unis, des armes au bras toujours plus long.

L'Ukraine a ainsi établi une nouvelle liste de ses besoins pour poursuivre son effort de reconquête. Son attention de Kiev est notamment concentrée sur les ATACMS, des missiles d'une portée de 300 kilomètres que les Himars peuvent opérer, mais que les États-Unis ont jusqu'ici rechigné à lui fournir, du moins officiellement.